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Названы преимущества российских магазинов перед западными

  /   Обновлено: 10 июня 2021 18:52
Экономика
Названы преимущества российских магазинов перед западными
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 10 июня. Эксперт московского отделения «Опоры России» Павел Вешаев рассказал, почему не стоит запрещать работу торговых сетей по ночам и выходным.

Предложение об ограничении торговли, прозвучавшее ранее в Совете Федерации, обсудили эксперты в ходе прямого эфира Медиагруппы «Патриот». Речь идет о запрете работы в определенные дни и часы: идея должна помочь развитию малого бизнеса. Однако она также вызывает множество вопросов, отмечает участник пресс-конференции.

«От нее не выиграет население, потому что ограничится количество товаров, которое можно купить в удобное время», — сообщил Вешаев.

Он также ответил на вопрос ведущего о неудобном режиме работы магазинов в западных странах. К примеру, в Германии крупные торговые сети закрыты по выходным. Однако в Европе к данному вопросу относятся «с точки зрения объема людей и графика работы», указывает эксперт.

«У нас все идет с точки зрения потребителя. У нас все удобнее и качественнее во всех смыслах: круглосуточные фитнесы, круглосуточные магазины», — добавил он в ходе эфира.

Ведущий конференции добавил, что Россия «осталась островком», где, к примеру, потребителей обслуживают в банке в течение целого дня, что на Западе нереально. Вешаев не только выделил преимущества условий, созданных в России для потребителей, но и указал на возможность получать многие услуги дистанционно.

«В мире далеко не так», — подытожил участник пресс-конференции.

Возможностей «в онлайне» у россиян вскоре станет еще больше. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ собирается работать над функционалом портала «Госуслуги».

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бизнес преимущества магазины потребители
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