Ударивший президента Франции мужчина сядет в тюрьму на четыре месяца

Париж, 10 июня. Дамьен Тарель, ударивший президента Франции Эммануэля Макрона по лицу, сядет в тюрьму на четыре месяца. Соответствующее решение принял суд.

Ранее стало известно, что французский лидер получил пощечину от незнакомого мужчины во время визита в департамент Дром. После содеянного Тарель попытался скрыться, однако правоохранительным органам удалось его задержать.

Француз заявил, что не испытывает сожаления о случившемся. Кроме того, за несколько дней до инцидента он собирался бросить в Макрона кремовый торт.