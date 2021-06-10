Суд оставил под арестом отца директора ФБК Жданова

Москва, 10 июня. Защита не смогла обжаловать арест Юрия Жданова. Он будет находиться в СИЗО до 21 июля. Адвокат пытался добиться перевода под домашний арест.

Правоохранители обвиняют Жданова в превышении полномочий.

Фигурант является отцом Ивана Жданова, директора ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России).

Юрий Жданов неоднократно привлекал к себе внимание правоохранителей. В отношении него ранее возбуждали административное дело. Затем он фигурировал в делах о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, сообщал ФАН.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.