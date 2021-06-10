Морская часть первой нитки «Северного потока — 2» технически завершена

Цуг, 10 июня. Строительство морской части первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершено в техническом плане. Об этом заявил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Завтра стартуют пусконаладочные мероприятия по заполнению газом готовой нитки трубопровода. Работы по реализации направления были успешно завершены в начале месяца. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

Ранее пользователи Сети осудили попытки немецкого журналиста Брюггманна исказить слова российского лидера об экономическом характере проекта. В комментариях люди призвали СМИ прекратить подрисовывать заявлению Путина «разные политические коварства».