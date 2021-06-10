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Морская часть первой нитки «Северного потока — 2» технически завершена

Политика
Морская часть первой нитки «Северного потока — 2» технически завершена
Федеральное агентство новостей

Цуг, 10 июня. Строительство морской части первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершено в техническом плане. Об этом заявил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Завтра стартуют пусконаладочные мероприятия по заполнению газом готовой нитки трубопровода. Работы по реализации направления были успешно завершены в начале месяца. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

Ранее пользователи Сети осудили попытки немецкого журналиста Брюггманна исказить слова российского лидера об экономическом характере проекта. В комментариях люди призвали СМИ прекратить подрисовывать заявлению Путина «разные политические коварства».

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газ швейцария Северный поток — 2
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