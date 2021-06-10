Первый пресс-показ коллекции Татьяны Парфеновой пройдет в Петербурге

Показ новых моделей коллекции петербургского дизайнера Татьяны Парфеновой пройдет в Северной столице в пятницу, 11 июня.

Публике будет представлен фрагмент коллекции «25», которую должны были показать еще весной прошлого года, но из-за пандемии мероприятие было перенесено на неопределенный срок. Коллекция посвящена 25-летнему юбилею «Модного дома» Парфеновой.

Создание коллекции основывалось на ДНК-коде МД. В каждом наряде присутствует отсылка к прошлым моделям от Татьяны Парфеновой.

Пресс-показ пройдет в пятницу, 11 июня, в 18:00 на площадке Медиагруппы «Патриот». Формат вечера в «студии у моря» позволит показать уникальные проекты и рассказать о перспективах модного дома «Татьяна Парфенова».

Модератор вечера — fashion-журналист, профессор кафедры дизайна костюма СПбГЭУ, доктор философских наук Влада Липская.

Фрагмент коллекции представят семь моделей на фоне небоскреба «Лахта-центр» и в помещении пресс-центра.

пресс-служба «Лахта-центра» /

Посмотрят и осветят показ свыше 40 журналистов и блогеров, уже подтвердивших свое участие в мероприятии: журналисты Первого канала, медиапроекта «Дипломат.ру», журнала City Style Life, журнала «Культурная столица», агентства «ЛайфПетербург», портала Big City Life, сетевого издания «СПб.Телеграф», журнала «Собака», «На Невском», а также представители международной организации InterNation и другие уважаемые гости.

Также в освещении мероприятия примут участие журналисты изданий Медиагруппы «Патриот»: Федерального агентства новостей (ФАН), ФБА «Экономика сегодня», ИА «Народные новости», «Политики сегодня», «Слова и дела», «Политэксперта» и других СМИ.

Мы приглашаем коллег-журналистов в наш пресс-центр: пообщаться с представителями fashion-индустрии, моделями, дизайнерами, гостями и коллегами.

Журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Контакты пресс-центра «Патриот»:

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