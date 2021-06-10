Можем повторить? Пора порепетировать: Роман Носиков призвал всех вакцинироваться

Мы справедливо ругаем Запад за отказ признавать наши вакцины. Но почему же граждане России сами не желают вакцинироваться?

Мы часто повторяем две вещи:

1) на Западе к нам несправедливы;

2) «Можем повторить».

То и другое, наверное, правда. Но вот вопрос: а насколько мы сами к себе справедливы?

Мы искренне возмущаемся предвзятым отношением Запада к нашей способности создавать продукцию высокой научной емкости. Мы обижаемся, когда иностранцы с пренебрежением и подозрением говорят о работе наших ученых, в том числе вирусологов. Обидно и то, что Старый Свет все никак не допустит российские вакцины на свой рынок и тормозит на границе ЕС россиян, привитых «Спутником V».

И знаете, я совершенно согласен тут с возмущением уважаемых сограждан. Такое поведение Европы — натуральное свинство, хамство и шовинизм. Оно, во-первых, несправедливо, а во-вторых, самим же европейцам хуже.

Но чем эти негодяи, эти лицемеры и бездуховные жулики аргументируют свои бесчестные поступки? Почитаем западную прессу.

«Россия нахваливает вакцины отечественного производства, но, как сообщает Министерство здравоохранения РФ, в стране первой дозой привито всего 18 миллионов человек, или около 12% населения», — пишет The Washington Post.

Таких публикаций я могу найти пару десятков за пять минут. Все написаны как по лекалу: раз уж русские обходят стороной собственную вакцину, то Западу-то она зачем?

ФБА «Экономика сегодня» /

А вот гнусные мерзавцы из Morning Consult рассказывают о причинах отставания России в скорости вакцинации населения:

«За последний месяц вакцинный скептицизм более всего сократился в Германии — на 9 процентных пунктов, а также в Индии, Франции и Японии — на 5 процентных пунктов. За этот же период количество респондентов, не желающих прививаться или не уверенных в своих планах касательно вакцинации, в России увеличилось на 1 процентный пункт (в сумме — до 54% опрошенных)… В России не хотят прививаться или не определились 59% респондентов в возрасте 18-34 лет, 56% в возрасте 35-44 лет, 51% в возрасте 45-64 лет и 44% опрошенных старше 65 лет».

Клевещут, поди, русофобы на русского человека?

А вот что говорят в столице:

«Мы первые в мире объявили, что начали массовую вакцинацию. И что же? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе... Продолжаем болеть, продолжают умирать люди — и при этом не хотят прививаться», — сообщил московский мэр Сергей Собянин.

А ведь прививка у нас мало того, что бесплатная, так за вакцинирование иногда еще и приплачивают. А во всем мире — наоборот.

slovodel.com /

Кто же виноват? Может, Сталин? Или проклятые либералы?

В Англии, США, Испании — где совсем недавно был ад на земле — число вакцинированных стремительно растет, а количество заболевших — неуклонно падает. А в России вновь наметился рост заболеваемости — и скоро вслед за ним поднимется и смертность.

Я вот думаю, кто же это нам так гадит? Неужели опять англичанка?

Но что я все вокруг да около? Пора приступить к делу.

Я очень люблю наш народ. Он умный, добрый и храбрый. И я люблю говорить ему приятное. Но иногда это приятное несовместимо с любовью. Иногда любовь требует другого выражения.

Знаете, уважаемые читатели, я терпеть не могу выражения «Народ не тот». Аллергия у меня на него. Поэтому я не буду это произносить. Я просто вас самих спрошу: вы сами-то — те, за кого себя принимаете? Вы точно те, кто про себя говорит: «Можем повторить»?

Когда в прошлом веке грянула мировая и народная беда, наши предки выстроились в очереди в военкоматы. Хотя знали, что стоят в очереди за проникающими пулевыми и осколочными ранениями, контузиями и смертью. А вас попросили без очереди встать за спасением своей жизни, за спасением жизней ваших товарищей, родных и близких. И где вы, я вас спрашиваю?

ФБА «Экономика сегодня» /

Где неоднократно описанная храбрость, самоотверженность, ответственность, сплоченность? Я хочу ее видеть. Я хочу убедиться, что вы можете повторить. Я хочу увидеть, наконец, не разбежавшихся по углам обывателей, а народ. Мой. Любимый. Принадлежностью к которому я горжусь.

Я уверен, что вы не трусы. Вы не боитесь. И, может быть, в этом-то и проблема.

Я не хочу думать о том, что самодиагностическое выражение «Пока гром не грянет — мужик не перекрестится» в данном случае идеально описывает ситуацию. И что вас сможет загнать под укол только страх оказаться под ИВЛ. Страх, внушенный зрелищем захлебывающейся в эпидемии страны.

Я уверен, что вы можете совершать поступки из лучших своих качеств, а не под страхом кнута, локдауна, закрытия экономики и нищеты. Но смотрите, вы дождетесь того, что кнут на вас поднимет не правительство, а сама природа. И из первых везунчиков, у которых есть лучшая в мире вакцина, низкий (пока низкий) уровень заболеваемости и открытая экономика, вы превратитесь в тех, кто потеряли все.

Обидно будет, если нам придется завидовать даже таким неудачникам, как жители Украины. Так что сделайте одолжение себе, мне, народу, близким и человечеству — поднимите свою пятую точку, вытряхните из нее «мояхатаскрайность», хитрость, жлобство, наплевательство и отнесите ее в поликлинику на вакцинацию. Пока не стало слишком поздно.

Можем повторить? Так давайте хоть порепетируем.