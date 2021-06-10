Аналитики выяснили, сколько мороженого едят москвичи

Москва, 10 июня. Аналитический центр Москвы выяснил, как много мороженого каждый год съедает среднестатистический житель столицы России.

Согласно результатам проведенного опроса, москвич съедает порядка пяти килограммов летнего десерта ежегодно. В то же время этот показатель для среднестатистического жителя других городов РФ составляет вдвое меньше.

Мороженое в вафельном стаканчике оказалось самым популярным видом этого десерта в столице. Москвичи купили почти 13,9 тыс. порций такого лакомства в течение 2020 года. Эскимо, вафельные рожки, «Лакомка» и шербет также пользуются большим спросом в столице.