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Аналитики выяснили, сколько мороженого едят москвичи

Общество
Аналитики выяснили, сколько мороженого едят москвичи
pixabay.com  /  StockSnap

Москва, 10 июня. Аналитический центр Москвы выяснил, как много мороженого каждый год съедает среднестатистический житель столицы России.

Согласно результатам проведенного опроса, москвич съедает порядка пяти килограммов летнего десерта ежегодно. В то же время этот показатель для среднестатистического жителя других городов РФ составляет вдвое меньше.

Мороженое в вафельном стаканчике оказалось самым популярным видом этого десерта в столице. Москвичи купили почти 13,9 тыс. порций такого лакомства в течение 2020 года. Эскимо, вафельные рожки, «Лакомка» и шербет также пользуются большим спросом в столице.

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москва мороженое аналитики
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