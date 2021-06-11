Доктору Хаусу 62: топ-5 самых ярких ролей Хью Лори

Английский актер, режиссер, музыкант и комик Хью Лори празднует свое 62-летие. Его лицо знакомо каждому, а все фильмы с его участием автоматически становятся популярными.

Семья обеспечила Лори достойным образованием: на протяжении всей юности Хью учился в школах Оксфорда. Именно это помогло ему развить в себе разносторонние таланты: он увлекался музыкой, спортом и сценическим мастерством. В 16 лет он получил свою первую роль в кино — в сериале «Кто продал тебе это тогда?». В то время он еще не знал, к какой славе его приведет актерская карьера.

Доктор Хаус (2004–2012)

Роль депрессивного человеконенавистника доктора Грегори Хауса актер сыграл потрясающе. Благодаря именно этому сериалу у Лори появилась армия фанатов, которые взахлеб смотрели все восемь сезонов. Эта роль принесла актеру шесть номинаций на «Золотой глобус», двух из которых он удостоился.

Это история о команде врачей, которую возглавляет доктор Грегори Хаус — непревзойденный диагност, вытаскивающий людей буквально с того света. Несмотря на то что его профессия, казалось бы, требует милосердия, хромающий гений не желает общаться с пациентами и постоянно избегает их. Его жесткий характер и порой бесчеловечное поведение оправдывает то, что он прекрасный врач и замечательный диагност, профессионально разгадывающий медицинские загадки.

кадр из сериала «Доктор Хаус» /

Короли улиц (2008)

В боевике Дэвида Эйра «Короли улиц» Хью Лори сыграл нетипичную для себя роль — капитана из отдела внутренних расследований. Если до этой картины фильмы с его участием были комедийными и более семейными, то этот проект заставил его выйти из зоны комфорта, с чем он отлично справился.

Сюжет разворачивается вокруг полицейского Тома Ладлоу, который отправил преступников на тот свет под прикрытием своего начальника. Его раскрывает бывший напарник Вашингтон. Теперь Тома и всех, кто его прикрывал, ждут неприятности. Ладлоу планирует договориться с экс-напарником, но его убивают. Капитану Джеймсу Биггзу (Хью Лори) поручено разобраться в этом деле и найти тех, кто убил Ладлоу.

Кадр из фильма «Короли улиц» /

Мистер Пип (2012)

Известно, что сценарий для драматической картины «Мистер Пип» писали по мотивам одноименной книги Ллойда Джонса. Главная роль досталась Хью Лори, когда тот еще снимался в «Докторе Хаусе».

Это история о единственном белокожем мужчине на острове Бугенвилль. В период гражданской войны из-за медных рудников он под страхом смерти остался с больной женой. Чтобы скрасить будни местных детей, мистер Уоттс открывает школу, в которой читает ребятам книгу Чарльза Диккенса «Большие надежды».

Кадр из фильма «Мистер Пип» /

Любовный переплет (2012)

В комедийной мелодраме «Любовный переплет» Хью Лори сыграл Дэвида Уоллинга, в которого влюбляется дочь лучшего друга.

Семьи Уоллинг и Острофф уже много лет живут напротив друг друга, что очень их сблизило. Дочери семьи Острофф Нины не было дома около пяти лет, но День благодарения заставил ее навестить любимых родителей. За это время Нина рассталась с женихом, и семья решила познакомить ее с сыном семьи Уоллингов — Тоби, но девушку больше привлек его отец. Вскоре их отношения станут причиной раскола многолетней дружбы двух семей.

Кадр из фильма «Любовный переплет» /

Земля будущего (2015)

Сюжет разворачивается вокруг самой простой девчонки, мечтающей о приключениях. В руки Кейси попадает необычный предмет, который открывает ей доступ в параллельную реальность. В загадочной стране она знакомится с гением-изобретателем Фрэнком и его главным идейным противником — Никсом (Хью Лори). Девушка пытается узнать о происхождении загадочного места и убедить Фрэнка вернуться на Землю, с которой его изгнали много лет назад.

Кадр из фильма «Земля будущего» /

Ранее в честь 58-летия американского актера Джонни Деппа ФАН составил топ-5 его работ в кино. Особую популярность актеру принесли такие фильмы, как «Пираты Карибского моря», «Волшебная страна», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в Зазеркалье» и многие другие.