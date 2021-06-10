Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 19:02
19:01
Технологии
Производительность новой GeForce RTX 3070 Ti протестировали в видеоиграх
19:00
Общество
Специалист назвала диагнозы, при которых иппотерапия противопоказана
19:00
Происшествия
Задавивший людей на Урале автобус перед рейсом прошел осмотр
18:59
Шоу-бизнес
Волочкова пообещала публично рассказать о подноготной Большого театра
18:59
Экономика
Многодетные семьи получат еще 27 млрд рублей на погашение ипотеки
18:58
Происшествия
Служебная собака помогла раскрыть жестокое убийство в Волжском
18:56
Новороссия
Донбасс сегодня: солдаты Киева массово сбегают с оружием, боец ВСУ расстрелял сослуживцев
18:55
Весь мир
Почему суд Ирака освободили из-под стражи командира «Хашд Шааби»
18:55
Спорт
«Уфа» подаст в суд на супругу президента «Спартака» Салихову
18:51
Шоу-бизнес
Майли Сайрус оценила кавер-версию своей песни от победителей Евровидения
Все новости

Канны включили в программу кинофестиваля фильмы Александра Роднянского и Гаспара Ноэ

Общество
Канны включили в программу кинофестиваля фильмы Александра Роднянского и Гаспара Ноэ
Федеральное агентство новостей

Канны, 10 июня. Программа 74-го Каннского фестиваля пополнилась продюсерским проектом Александра Роднянского о Анне Франк. Также организаторы добавили фильм Vortex режиссера Гаспара Ноэ.

Анимационная картина «Где Анна Франк?», продюсером которой выступил Александр Роднянский, попала во внеконкурсную программу. Режиссером выступил израильтянин Анри Фольман. За основу взят дневник Анны Франк — девочки, скрывавшейся во время нацистской оккупации в убежище в Амстердаме.

Фольман выбрал оригинальную форму повествования для такой тяжелой истории. Все действия ленты развернутся в современной Европе, по которой будет прогуливаться героиня, сошедшая со страниц своего дневника. Александр Роднянский отметил, что очень доволен сотрудничеством с израильским режиссером. Продюсер признался, что в 2008 году увидел картину Фольмана «Вальс с Баширом» и с тех пор мечтал о совместном проекте.

Также организаторы фестиваля пополнили секцию «Каннские премьеры» фильмом французского режиссера Гаспара Ноэ Vortex. О сюжете ленты практически ничего неизвестно. Сам Ноэ в одном из интервью рассказал, что главную роль в его фильме исполнил культовый итальянский автор хорроров Дарио Ардженто.

Ранее американское издание Variety перечислило российских актеров и режиссеров, которые готовы к выходу на мировую арену. Список, состоящий из 12 имен, был составлен на основе международного форума аудиовизуального контента Key Buyers Event.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Канны включили в программу кинофестиваля фильмы Александра Роднянского и Гаспара Ноэ
кино фильмы канны фестиваль роднянский гаспар ноэ
Комментировать
Эксклюзив
Специалист назвала диагнозы, при которых иппотерапия противопоказана
Специалист назвала диагнозы, при которых иппотерапия противопоказана
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 171002 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 99872 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 83327 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 75943 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 58530 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru