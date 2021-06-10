Канны включили в программу кинофестиваля фильмы Александра Роднянского и Гаспара Ноэ

Канны, 10 июня. Программа 74-го Каннского фестиваля пополнилась продюсерским проектом Александра Роднянского о Анне Франк. Также организаторы добавили фильм Vortex режиссера Гаспара Ноэ.

Анимационная картина «Где Анна Франк?», продюсером которой выступил Александр Роднянский, попала во внеконкурсную программу. Режиссером выступил израильтянин Анри Фольман. За основу взят дневник Анны Франк — девочки, скрывавшейся во время нацистской оккупации в убежище в Амстердаме.

Фольман выбрал оригинальную форму повествования для такой тяжелой истории. Все действия ленты развернутся в современной Европе, по которой будет прогуливаться героиня, сошедшая со страниц своего дневника. Александр Роднянский отметил, что очень доволен сотрудничеством с израильским режиссером. Продюсер признался, что в 2008 году увидел картину Фольмана «Вальс с Баширом» и с тех пор мечтал о совместном проекте.

Также организаторы фестиваля пополнили секцию «Каннские премьеры» фильмом французского режиссера Гаспара Ноэ Vortex. О сюжете ленты практически ничего неизвестно. Сам Ноэ в одном из интервью рассказал, что главную роль в его фильме исполнил культовый итальянский автор хорроров Дарио Ардженто.

Ранее американское издание Variety перечислило российских актеров и режиссеров, которые готовы к выходу на мировую арену. Список, состоящий из 12 имен, был составлен на основе международного форума аудиовизуального контента Key Buyers Event.