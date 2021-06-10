Российская теннисистка Павлюченкова впервые вышла в финал «Ролан Гаррос»

Париж, 10 июня. Россиянка Анастасия Павлюченкова впервые в карьере стала финалисткой Открытого чемпионата Франции по теннису.

Анастасия Павлюченкова в двух сетах обыграла словенку Тамару Зиданшек в полуфинальном матче «Ролан Гаррос». Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянки.

Павлюченкова три раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. В финале турнира «Большой шлем» 29-летняя теннисистка сыграет с победительницей матча между Барборой Крейчиковой из Чехии и представительницей Греции Марией Саккари. Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является полячка Ига Свентек.

Ранее форвард сборной России Александр Соболев поделился ожиданиями от матча со сборной Бельгии. Поединок группового этапа Евро-2020 пройдет в Петербурге 12 июня.