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Российская теннисистка Павлюченкова впервые вышла в финал «Ролан Гаррос»

Спорт
Российская теннисистка Павлюченкова впервые вышла в финал «Ролан Гаррос»
Global Look Press  /  АГН Москва

Париж, 10 июня. Россиянка Анастасия Павлюченкова впервые в карьере стала финалисткой Открытого чемпионата Франции по теннису.

Анастасия Павлюченкова в двух сетах обыграла словенку Тамару Зиданшек в полуфинальном матче «Ролан Гаррос». Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянки.

Павлюченкова три раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. В финале турнира «Большой шлем» 29-летняя теннисистка сыграет с победительницей матча между Барборой Крейчиковой из Чехии и представительницей Греции Марией Саккари. Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является полячка Ига Свентек.

Ранее форвард сборной России Александр Соболев поделился ожиданиями от матча со сборной Бельгии. Поединок группового этапа Евро-2020 пройдет в Петербурге 12 июня.

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франция теннис ролан гаррос Павлюченкова
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