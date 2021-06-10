ФАН узнал, как будут контролировать пьяных на электросамокатах

В России продолжают разрабатывать поправки в ПДД для электросамокатчиков. Глава СКР Александр Бастрыкин подготовил рекомендации по снижению случаев травматизма с участием электросамокатов и прохожих в городе. Одним из запретов будет использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) в состоянии алкогольного опьянения. ФАН узнал у экспертов, каким образом это правило будет реализовываться на деле.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов не могут привлечь даже к административной ответственности пьяных на электросамокатах, так как самокатчики не выделены в отдельную категорию и приравнены к пешеходам. Как будут реализовывать это правило после его введения, ФАН выяснил у эксперта, организатора движения Let's kick Moscow Александра Нилова.

«Это сейчас правовой пробел. Минтранс предложил запретить управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения или измененного сознания различными препаратами, включая медицинские. Это будет караться. Недавняя ситуация с солистом Мариинки не такая безобидная. Очевидно, что виновен только он. Но дело в том, что на видео видно: он упал, потому что задел другого человека. Хорошо, что тот не пострадал, все могло быть гораздо серьезнее», — говорит Нилов.

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Вопрос в том, каким образом внедрять это правило, ведь алкозамки на электросамокат не установить. Здесь все будет зависеть от прокатчиков электросамокатов, которые могут отследить свой СИМ и по району, и по скорости. Надо отдать должное: две крупнейшие кикшеринговые службы в Петербурге, к примеру, притормозили свою работу, пока городские власти не сделают специальную карту для передвижения электросамокатчиков и не введут скоростные ограничения.

«По поводу реализации правил на передвижение на электросамокатах — давайте делать все постепенно. Вначале надо разобраться с каршерингом. Потому что это пока проблема автомобилистов тоже», — продолжил собеседник.

Недавняя инициатива депутатов устанавливать алкозамки для тех, кто хотя бы раз оказался пьяным за рулем, пока не проработана до конца. Ведь для этого как минимум один раз нужно сесть пьяным за руль и попасться на этом, считает эксперт. Но где гарантия, что этот раз не окажется для кого-то фатальным? Та же ситуация с СИМ.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

По данным источника в Минстрое, вероятнее всего, для владельцев СИМ эти меры станут еще жестче. Кикшеринговые компании могут обязать вносить в черный список людей, которые приходят за электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения, и тех, кто попался пьяным на СИМ. Эти списки будут видны всем прокатчикам. Людям, попавшимся на нарушении, могут на их основании отказать в выдаче электросамоката.

Напомним, ранее ФАН сообщал о скором введении в городах медленных зон, где нельзя будет кататься на электросамокатах. Такими местами станут улицы с плотным туристическим потоком. Там пользователям новомодного транспорта будет необходимо снижать скорость своего движения до десяти километров в час.