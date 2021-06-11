Политика на Евро-2020: как Азербайджан поссорился с комментатором Арустамяном

В четверг стало известно, что известный российский комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян все-таки получил аккредитацию на матчи Евро-2020. Право Арустамяна поработать на главном футбольном турнире года неожиданно стало важным вопросом, к решению которого пришлось подключиться даже официальному представителю МИД России Марии Захаровой. Казалось бы, почему аккредитация журналиста, пусть и очень хорошего, вызвала настолько повышенное внимание? Все просто — кандидатуру Нобеля заблокировал Азербайджан по политическим причинам.



Вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов подчеркнул, что Арустамян нарушил законы его страны, что и стало причиной решительных действий в его адрес. Функционер также упомянул, что Нобель проявил неуважение к Азербайджану.

«Заявитель считается аккредитованным только после получения подтверждающего ответа на свое обращение со стороны всех 11 городов, принимающих турнир. В данной конкретной ситуации, если у упомянутого представителя СМИ возникнут проблемы, мы рекомендуем ему обратиться непосредственно в УЕФА по этому поводу. Этот человек на протяжении многих лет неоднократно бывал на оккупированных землях Азербайджана, не имея разрешения от соответствующих структур Азербайджана. Он нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана», — отметил Мамедов.

Под «оккупированными землями» Мамедов имеет в виду спорные территории Нагорного Карабаха, которые Нобель действительно регулярно посещает и не скрывает этого. Согласно правилам УЕФА, если хотя бы один город-хозяин ЧЕ-2020 не одобряет кандидатуру корреспондента, он может отменить аккредитацию. Однако пылкий «патриотический порыв» азербайджанских чиновников не нашел понимания в России. В защиту права Арустамяна работать на чемпионате Европы выступили МИД России, телеканал «Матч ТВ» и многие известные личности.

«Всем уважаемым коллегам о ситуации с аккредитацией Нобеля Арустамяна на Евро-2020. Мы делаем все зависящее от нас, чтобы разрешить эту ситуацию, и находимся в ежедневном контакте с организаторами турнира. Разумеется, отказ одной из региональных федераций в согласовании имени нашего комментатора — нарушение духа международного спортивного движения. Нашего Нобеля мы в обиду не дадим и сделаем все возможное, чтобы исправить происходящую на наших глазах несправедливость», — написала в своем Instagram Тина Канделаки.

Несколько дней российские власти вели активный диалог с УЕФА, стремясь восстановить справедливость. Как итог — Нобель Арустамян все-таки будет работать на Евро-2020. В Баку комментатор в любом случае приезжать не собирается, хотя родился именно в столице Азербайджана. Журналист доволен, что получил аккредитацию, но разочарован тем, что политические факторы играют роль даже в таких безобидных ситуациях, как право работать на спортивном турнире.

«Я посещал Карабах только с мирными целями. Так, я участвовал и организовывал там детский футбольный турнир. Знаю: уже 30 лет народ Нагорного Карабаха живет в ежедневном ощущении войны. Тот турнир — возможно, одно из самых ярких событий для местных детей. Горжусь причастностью к нему. Евро-2020 и вообще спорт должны сближать народы, делать мир дружнее. УЕФА всегда говорит о своих ценностях — уважения ко всем людям, вне зависимости от национальности. Печально только, что есть государства, которые такие ценности не принимают. По-прежнему убежден: шовинизм по отношению к любой национальности, в том числе к армянам или азербайджанцам, неприемлем. Верю, мир будет меняться, и когда-то отношение между армянами и азербайджанцами изменятся – хотелось бы увидеть это своими глазами», — резюмировал Арустамян.

К сожалению, большой спорт давно стал ареной политических разборок. С каждым годом все больше стран используют «спортивную карту», пытаясь решить какие-то свои вопросы, зачастую достаточно мелкие. Будем надеяться, что когда-нибудь спорт все-таки вернется к своей первоначальной задаче: объединять людей по всему миру, а не ссорить их.

Ранее в Кремле оценили реакцию УЕФА на националистические лозунги формы сборной Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что спорт должен быть вне политики.