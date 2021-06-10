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Дочь президента Никарагуа попала под персональные санкции США

Латинская Америка
Дочь президента Никарагуа попала под персональные санкции США
Global Look Press  /  Bai Xueqi / Xinhua

Манагуа, 10 июня. США включит в «черный список» четырех граждан Никарагуа, в том числе дочь президента страны Даниэля Ортеги. Об этом сообщает госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Вашингтон предупредил, что продолжит использовать дипломатические и экономические инструменты против членов правительства Ортеги, которого США обвиняют в подрыве демократии.

Госсекретарь США потребовал у Ортеги освободить задержанных кандидатов в президенты, а также других членов гражданского общества и лидеров оппозиции, арестованных в последние несколько недель.

«Эти санкции являются ценой, которую платят люди, поддерживающие или осуществляющую репрессии режима Ортеги», — заявил Блинкен.

Он добавил, что США продолжат использовать «все дипломатические и экономические инструменты», чтобы обеспечить для никарагуанцев «большую свободу, ответственность правительства, а также свободные и справедливые выборы».

В «черный список» вошли дочь президента Камила Ортега Мурильо, которая является высокопоставленным официальным лицом, а также трое других госслужащих, которые, как заявляют в США, «подрывают демократию, права человека и поддерживают репрессивные меры».

По словам американских властей, Камила Ортега Мурильо возглавляет государственный телеканал Canal 13, который они обвиняют в распространении пропаганды, в то время как президент «использует деньги из государственного бюджета и налоговые отчисления для развития семейного телеканала и смещения соперников с пути».

Дочь президента Никарагуа попала под персональные санкции США
Global Look Press  / Carlos Herrera / dpa

В санкционный список также были включены глава Центробанка Никарагуа Леонардо Овидио Рейес Рамирес, член Национальной ассамблеи Эдвин Рамон Кастро Ривера и генерал армии Хулио Модесто Родригес Бальядарес.

У лиц, попавших под санкции, будут заморожены счета. Кроме того, американским компаниям запрещено сотрудничать с ними.

Действия правительства Никарагуа

10 июня полиция Никарагуа арестовала двух кандидатов в президенты. За два дня до этого произошло похожее задержание оппозиционных политиков.

Полиция обвинила арестованных в сотрудничестве с иностранными организациями, пособничестве терроризму и дестабилизации ситуации в стране.

9 июня Национальная полиция окружила дом бывшего главы Торговой палаты Никарагуа Марио Араны.

В заявлении органами правопорядка был отмечен факт «совершения преступления Араной и подрыве мира и стабильности в стране».

Офис Верховного представителя ООН по правам человека обвинил правительство Ортеги в распространении лживой информации.

«Эти события могут привести к потере доверия общества к демократическому процессу перед всеобщими выборами в ноябре», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Все новости / Латинская Америка / Дочь президента Никарагуа попала под персональные санкции США
санкции сша никарагуа
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