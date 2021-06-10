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Мишустин отметил успех антикризисных мер в российской экономике

Экономика
Мишустин отметил успех антикризисных мер в российской экономике
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 июня. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин высоко оценил эффективность предпринятых правительством в пандемию мер.

Глава правительства напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин провел несколько отраслевых совещаний с целью стабилизации различных секторов экономики. После переговоров с представителями отраслей принимались решения о масштабах и формах необходимой поддержки.

«Благодаря всем этим мерам удалось удержать неизбежное в таких условиях замедление экономики в умеренных границах», — сказал премьер-министр.

Отдельно Мишустин обратил внимание на рост ряда отраслей внутри обрабатывающей промышленности. Он уверен, что это может создать стимул для устойчивого развития в будущем.

Премьер-министр положительно выделял и другие стороны развития страны. Он отметил работу биотехнологов и медиков, первым в мире создавшим вакцину от коронавирусной инфекции.

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Все новости / Экономика / Мишустин отметил успех антикризисных мер в российской экономике
промышленность мишустин коронавирус
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