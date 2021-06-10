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Прокуратура Франции просит 1,5 года тюрьмы для напавшего на Макрона мужчины

Происшествия
Прокуратура Франции просит 1,5 года тюрьмы для напавшего на Макрона мужчины
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 10 июня. Главное надзорное ведомство потребовало приговорить к 18 месяцам заключения мужчину, который ударил президента Франции Эмманюэля Макрона во время его визита в Дром.

Во время первых слушаний по делу прокурор запросил для нападавшего 18 месяцев тюрьмы. Как сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на источник в местном суде, злоумышленник признал вину и заявил, что не отказывается от своих действий. По словам мужчины, Макрон «олицетворяет в его глазах упадок страны».

Инцидент произошел 8 июня во время посещения Макроном департамента Дром на юго-востоке Франции. Злоумышленник напал на главу государства, пока тот общался с местными жителями.

После случившегося мужчина попытался скрыться в толпе, но сотрудникам полиции и охране удалось его задержать.

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