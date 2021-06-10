Мантуров призвал ускорить запуск производства беспилотников и электромобилей

Отраслям машиностроения предстоит оперативно довести до серийного производства свои опытные образцы на водородных и электросиловых установках, а также завершить испытания по наземным, водным и воздушным беспилотным системам. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент ФАН.

«Хорошие компетенции по этим направлениям (электро- и водородный транспорт, беспилотные системы. — Прим. ФАН) есть у предприятий ОПК, и они должны максимально их использовать, чтобы обеспечить опережающие темпы диверсификации, — отметил Мантуров. — В результате этой работы мы получим новые виды техники и связанные с ними цифровые платформы, чтобы предлагать их как комплексные услуги, причем не только для инфраструктурных проектов внутри страны, но и за рубежом».

Глава Минпромторга подвел итоги ведомства за двухлетний период, так как в 2020 году коллегия не состоялась из-за пандемии, а также поделился планами развития российской промышленности.

«Первое испытание мы прошли достойно: получили ценный опыт и создали задел, чтобы противостоять новым вызовам. Теперь главная цель — продолжать укреплять технологический суверенитет нашей страны и параллельно осваивать новые возможности, которые открывает нам глобальный рынок», — рассказал министр.

В развитии промышленности планируется делать фокус на авиастроении и судостроении, транспортном и энергетическом машиностроении, сообщается в итоговой презентации Минпромторга. Будет запущен массовый выпуск среднемагистрального самолета МС-21, легкомоторных самолетов «Байкал» и регионального ИЛ-114-300, новых ледоколов, судов класса «река-море».

«Сейчас мы находимся на завершающем этапе формирования обновленных программ импортозамещения: они направлены на создание собственной компонентной базы и купирование рисков в глобальных цепочках поставок», — добавил Мантуров.

Кроме того, порядка 280 миллиардов рублей, по словам главы ведомства, в течение трех лет будут направлены на разработку цифровых сервисов для государства, бизнеса и населения, на развитие отраслевой инфраструктуры. До конца этого года ведомство планирует запустить около 10 сквозных проектов в этой области.

Подводя итоги 2020 года, министр отметил сокращение сроков вывода на рынок новых продуктов в фармацевтике с 1,5-2-х лет до 5-6 месяцев и предложил распространить такую практику на другие отрасли. Денис Мантуров также сообщил о том, что к этому моменту удалось сформировать резервные запасы противоэпидемической продукции более чем на 3 месяца.

Как было отмечено в итоговой презентации, по итогам 2020 года промышленность России восстановилась до уровня 2019 года, а ряд отраслей продемонстрировал существенный рост. В число лидеров вошли отрасли производства лекарств и медицинских изделий, легкая и химическая промышленность.

Общаясь с журналистами по итогам коллегии, глава Минпромторга назвал возможный срок начала экспорта российских вакцин от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

А председатель правительства Михаил Мишустин в своем видеообращении к участникам коллегии отметил, что Россия в очередной раз подтвердила статус одной из ведущих биотехнологических держав.