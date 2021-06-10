В Сети разоблачили попытки газеты Handelsblatt исказить слова Путина об «СП-2»

Москва, 10 июня. Заявленный Россией экономический характер проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2» поставили под сомнение в Германии.

Журналист Матиас Брюггманн в статье для немецкой газеты Handelsblatt попытался исказить слова президента России Владимира Путина о проекте. Ранее в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме глава государства подтвердил отсутствие политического подтекста в строительстве газопровода.

Путин напомнил, что Россия не уполномочена обеспечивать другие страны. Несмотря на нападки со стороны Киева, Москва не намерена увеличивать транзит газа через Украину, чтобы не «кормить» ее. Для начала странам необходимо восстановить нормальные отношения.

Брюггманн посчитал заявление российского лидера «прямым доказательством» политического характера проекта. По его словам, таким образом Москва хочет «возродить зависимость» Украины от России.

«Да, страшнее вероломства просто не существует! Даже Гитлеру в своем вероломстве далеко до такого: ишь чаво удумал — не обязан видите ли кормить нахлебников», — раскритиковал статью журналиста один из пользователей Сети. «Путин сказал просто: чем дешевле транзит, тем дешевле газ для Германии. И тут же <...> немецкие журношлюшки (а других американские владельцы немецких СМИ и не держат) стали этому простому тезису разные политические коварства подрисовывать», — отреагировал другой.

Ранее власти США подтвердили готовность сделать все необходимое, чтобы предотвратить становление «Северного потока — 2» политическим оружием в руках России. Для этого Вашингтон намерен использовать как санкционные инструменты, так и дипломатические.