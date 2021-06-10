Жителей Европы предупредили о новом опасном штамме коронавируса

Женева, 10 июня. Новый опасный штамм коронавируса может появиться на территории Европы, предупредил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Новая разновидность заболевания способна поражать даже людей с иммунитетом к коронавирусной инфекции. Жителям Европы следует ответственно подойти к соблюдению мер по нераспространению COVID-19, посоветовал Клюге.

Штамм коронавируса В.1.617 впервые обнаружили на территории штата Махараштра. Ученые допускают, что именно он мог стать причиной новой волны коронавирусной инфекции в Индии. Эту разновидность заболевания уже замечали и в других странах.

Около 100 млн жителей Европы уже получили иммунитет к коронавирусу, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, достичь таких показателей удалось благодаря массовой вакцинации от COVID-19.