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Европарламент принял резолюцию по Белоруссии с призывами к новым санкциям

  /   Обновлено: 10 июня 2021 17:57
Политика
Европарламент принял резолюцию по Белоруссии с призывами к новым санкциям
wikipedia.org  /  Redline / Public Domain

Брюссель, 10 июня. Представители Европейского парламента одобрили резолюцию по Белоруссии. В документе содержатся призывы ввести секторальные санкции против республики.

Также в Брюсселе предложили временно отключить Белоруссию от системы межбанковской связи SWIFT. Решение по резолюции принято путем голосования. Трансляция события велась на сайте Европарламента.

В документе говорится о необходимости, чтобы Совет Евросоюза в кратчайшие сроки расширил перечень лиц и предприятий, которые попадают под европейские ограничения.

Россия продолжит поддерживать Минск в случае введения ЕС новых санкций против республики. Для этого Москва готова открыть свой рынок для белорусских товаров, ранее заявил посол РФ Евгений Лукьянов.

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