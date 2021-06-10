Европарламент принял резолюцию по Белоруссии с призывами к новым санкциям

Брюссель, 10 июня. Представители Европейского парламента одобрили резолюцию по Белоруссии. В документе содержатся призывы ввести секторальные санкции против республики.

Также в Брюсселе предложили временно отключить Белоруссию от системы межбанковской связи SWIFT. Решение по резолюции принято путем голосования. Трансляция события велась на сайте Европарламента.

В документе говорится о необходимости, чтобы Совет Евросоюза в кратчайшие сроки расширил перечень лиц и предприятий, которые попадают под европейские ограничения.

Россия продолжит поддерживать Минск в случае введения ЕС новых санкций против республики. Для этого Москва готова открыть свой рынок для белорусских товаров, ранее заявил посол РФ Евгений Лукьянов.