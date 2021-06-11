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Алексей Игонин о скандале с формой Украины на Евро-2020: Расцениваю это как флешмоб

Спорт
Алексей Игонин о скандале с формой Украины на Евро-2020: Расцениваю это как флешмоб
Федеральное агентство новостей  / 

Скандал вокруг спортивной формы сборной Украины на Евро-2020, на мой взгляд, не стоит того, чтобы уделять этой теме столько внимания. Все знают, что Украина анонсировала форму для участия в чемпионате Европы с контуром страны, включая Крымский полуостров (с 2014 года, согласно результатам референдума, это неотъемлемая часть РФ. — Прим. ФАН), а также с лозунгом «Слава Украине! — Героям слава!». УЕФА сначала на это согласился, но после жалобы России вторую часть лозунга потребовал убрать.

Хотя в России на эту провокацию со стороны Украины отреагировали довольно бурно, к спорту все это имеет очень опосредованное отношение.

Что касается самих спортсменов, важно понимать простую вещь: когда ты выступаешь за сборную, ты выступаешь не против кого-то, ты выступаешь от имени своей страны. Поэтому все утверждения представителей Украины, что призванная «уколоть» Россию форма поможет футболистам лучше сражаться и биться на Евро-2020, не соответствуют действительности. Это так не работает. Повторю: спортсмен выступает не против кого-то, а за кого-то. Спортсмены сборной выступают за свою страну. Поэтому посыл выступать против кого-то — в данном случае против России — не имеет никакого смысла, под ним ничего нет, пустота.

Алексей Игонин о скандале с формой Украины на Евро-2020: «Расцениваю это как флешмоб»
Федеральное агентство новостей  / 

О том, как нужно создавать у команды настрой на победу, усиливать у спортсменов желание бороться, написано и сказано многое. Так, как это представляют себе создатели украинской формы, это не делают. К тому же шансы того, что команды России и Украины очно встретятся в плей-офф Евро-2020 настолько малы, что, скорее всего, играть друг против друга нам не придется.

Так что все разговоры, что такая форма поможет украинской команде выигрывать, — это полная ерунда. Понятно, что все эти атрибуты, в том числе контуры страны с давно не принадлежащим Украине Крымом и националистическими лозунгами, — это чисто политическое заявление со стороны Киева, не первое и не последнее. Я всю эту историю расцениваю исключительно как флешмоб, который в очередной раз устроила Украина. Сами придумали, сами радуются, что привлекли внимание, сами будут расхлебывать последствия. Не вижу в этом проблемы. То, что Российский футбольный союз подал жалобу в УЕФА, — не только их право, но и обязанность, для этого в РФС есть специальный отдел.

Поможет ли этот скандал Украине добиться успеха на Евро-2020? Сильно сомневаюсь. Они уже заявили, что их цель — любой ценой выступить лучше России. На мой взгляд, это странная установка для команды, играющей на турнире такого уровня, настолько странная, что обсуждать их шансы на Евро-2020 даже не хочется.

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национализм евро-2020 сборная украины по футболу алексей игонин
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