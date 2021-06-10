Эксперт рассказал о деанонимизации «криптовалютных спонсоров» ФБК

Несмотря на утверждения руководителей структур Алексея Навального, признанных экстремистскими организациями, о безопасности спонсирования деятельности команды оппозиционера с помощью криптовалют, существуют механизмы, позволяющие вычислить личности держателей кошельков, с которых будут осуществляться транзакции.

В среду, 9 июня, Московский городской суд признал «Фонд борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской организацией) и штабы Навального3 (включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) экстремистскими организациями и запретил их деятельность. Согласно постановлению пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2016 года №64, решение суда подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности этих структур.

В соответствии со статьей 282.3 УК РФ, финансирование деятельности экстремистских организаций влечет за собой наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей, принудительных работ либо лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Однако еще до решения Мосгорсуда ближайшие соратники Навального Леонид Волков и Иван Жданов пытались успокоить сторонников, убеждая их в том, что прекращать переводить донаты для поддержки работы команды оппозиционера не стоит.

В одном из недавних видеороликов Волков рассказал о «самом безопасном» способе перечислять «пожертвования» и пообещал, что будет «терпеливо всех учить» пользоваться криптовалютами. По его словам, у них есть важное преимущество — они не подчиняются центробанкам или правительствам. Кроме того, криптовалютные кошельки не привязаны к личности держателя, по этой причине государство не может отследить операции с криптовалютой. Как уточнил Волков, транзакции власти могут увидеть, но не будут знать, кто именно и куда отправил деньги.

Как объяснил корреспонденту Федерального агентства новостей директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков, способы отследить операции в криптовалюте и выяснить личность держателя того или иного кошелька существуют. В качестве примера он привел ситуацию, когда человек уже публиковал данные о своем криптовалютном счете. В таком случае, по словам эксперта, теоретически этот кошелек можно привязать к личности человека.

«Есть и другие способы, потому что человек оставляет определенные цифровые следы. Чтобы анонимность была более плотной, также есть определенные способы заметать следы по транзакциям, есть специальные миксеры, которые запутывают следы переводов денег, криптовалюты, но в целом биткоин тоже нельзя назвать анонимной криптовалютой. Нужно уметь им пользоваться, нужно понимать, как туда переводить деньги, как заводить деньги, как грамотно их перевести. То есть обычным гражданам использовать криптовалюту все-таки не так просто, как это было раньше — при переводе обычных денежных средств», — подчеркнул Зыков.

При этом он отметил, несмотря на существование механизмов выявления личности держателей криптовалютных счетов, сделать это будет довольно сложно, если человек нигде «не светил» свой кошелек и не указывал его рядом со своим именем. По словам Зыкова, если перевод осуществляется не с нового кошелька, на который сразу заводятся деньги, а с какого-то старого, то существует вероятность, что человек может быть отслежен. Он также добавил, что в настоящее время в России уже может осуществляться разработка новых методов отслеживания.

«Надо понимать, что это все-таки довольно сложная процедура. Насколько я понимаю, Росфинмониторинг работает над инструментами, которые позволят отслеживать переводы по кошелькам биткоинов», — заключил Владимир Зыков.

Ранее управляющий партнер одного из адвокатских бюро Игорь Бушманов заявлял, что все рядовые сторонники Алексея Навального, перечислявшие денежные средства на деятельность ФБК, теоретически попадают под действие статьи 282.3 УК РФ. При этом размер перевода не имеет значения, так как даже один перечисленный рубль уже считается финансированием экстремистской организации.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга