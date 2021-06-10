Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 19:01
19:00
Происшествия
Задавивший людей на Урале автобус перед рейсом прошел осмотр
18:59
Шоу-бизнес
Волочкова пообещала публично рассказать о подноготной Большого театра
18:59
Экономика
Многодетные семьи получат еще 27 млрд рублей на погашение ипотеки
18:58
Происшествия
Служебная собака помогла раскрыть жестокое убийство в Волжском
18:56
Новороссия
Донбасс сегодня: солдаты Киева массово сбегают с оружием, боец ВСУ расстрелял сослуживцев
18:55
Весь мир
Почему суд Ирака освободили из-под стражи командира «Хашд Шааби»
18:55
Спорт
«Уфа» подаст в суд на супругу президента «Спартака» Салихову
18:51
Шоу-бизнес
Майли Сайрус оценила кавер-версию своей песни от победителей Евровидения
18:50
Общество
В Забайкалье спасли троих мужчин, застрявших на грузовиках в реке
18:48
Армия
Пользователи соцсетей высмеяли американский «презерватив-химзащиту» для ВВС США
Все новости

РФС считает, что форма Украины на Евро-2020 остается политизированной

Спорт
РФС считает, что форма Украины на Евро-2020 остается политизированной
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Москва, 10 июня. В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали ответ Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу новой формы сборной Украины.

Служба по коммуникациям РФС сообщила, что организация видит политический подтекст в экипировке украинских футболистов. УЕФА лишь частично удовлетворил запрос российской спортивной организации.

«Даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает опасный прецедент», — отметили в РФС.

УЕФА потребовал от сборной Украины убрать лозунг «Героям слава!» на внутренней части экипировки. В организации отметили, что это не соответствует положениям регламента.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что на форме не должно быть ни слоганов, ни изображения карты Украины. С ним согласен крымский коллега Юрий Ветоха. Он призвал Российский футбольный союз отстаивать свою позицию, чтобы не допустить в будущем аналогичную ситуацию.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / РФС считает, что форма Украины на Евро-2020 остается политизированной
рфс уефа евро-2020
Комментировать
Эксклюзив
Специалист назвала диагнозы, при которых иппотерапия противопоказана
Специалист назвала диагнозы, при которых иппотерапия противопоказана
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 171002 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 99872 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 83327 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 75943 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 58530 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru