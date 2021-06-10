РФС считает, что форма Украины на Евро-2020 остается политизированной

Москва, 10 июня. В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали ответ Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу новой формы сборной Украины.

Служба по коммуникациям РФС сообщила, что организация видит политический подтекст в экипировке украинских футболистов. УЕФА лишь частично удовлетворил запрос российской спортивной организации.

«Даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает опасный прецедент», — отметили в РФС.

УЕФА потребовал от сборной Украины убрать лозунг «Героям слава!» на внутренней части экипировки. В организации отметили, что это не соответствует положениям регламента.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что на форме не должно быть ни слоганов, ни изображения карты Украины. С ним согласен крымский коллега Юрий Ветоха. Он призвал Российский футбольный союз отстаивать свою позицию, чтобы не допустить в будущем аналогичную ситуацию.