Байден похоронил проект нефтепровода из Канады в США

Калгари, 10 июня. Проект нефтепровода Keystone XL окончательно закрыт. Об этом в пресс-релизе сообщила компания TC Energy — главный подрядчик строительства.

В документе указывается, что после консультаций с правительством провинции Альберта и рассмотрении различных вариантов, компания приняла решение об окончательном закрытии проекта строительства нефтепровода.

Keystone XL стал предметом ожесточенных споров между Оттавой и Вашингтоном после того, как в январе 2021 года вступивший в должность президента США Джо Байден издал указ о прекращении строительства нефтепровода на территории Штатов. Этот шаг, продиктованный заботой об экологии, вызвал резкую реакцию в Канаде.

Нефтепровод, по которому на американские нефтеперерабатывающие заводы должна была поступать нефть из канадской провинции Альберта, должен был стать частью системы нефтепроводов Keystone Pipeline, соединяющих нефтепромыслы в Канаде и на побережье Мексиканского залива с нефтеперерабатывающей инфраструктурой США. В настоящее время запущено в эксплуатацию четыре ветки нефтепровода. Отмененный проект пятого этапа должен был значительно увеличить экспортный потенциал канадских нефтяников.

flickr.com / maisa_nyc CC BY-NC 2.0

Проект нефтепровода изначально столкнулся со значительным противодействием со стороны экологов и несколько раз отменялся. Однако в 2017 году президент Дональд Трамп отменил решение администрации Барака Обамы, запрещавшее строительство Keystone XL. Действия Трампа вызвали недовольство экологов, которые оспорили это решение в суде и добились блокировки строительства. В 2020 году Верховный суд США поддержал решение суда низшей инстанции. Теперь окончательную точку в этом вопросе поставил подрядчик нефтепровода.

Тема экологии, ставшая важной частью предвыборной программы президента Байдена, имеет большое значение во внутренней и внешней политике США. Нынешняя администрация пошла на ряд решительных мер, запретив применение технологии гидроразрыва пласта, что ознаменовало конец так называемой «сланцевой революции». Кроме этого, в планах Белого дома закрытие угольных шахт и общее сокращение использования ископаемого топлива.