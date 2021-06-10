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Яковлева вспомнила, как застала звезду «Экипажа» Акулову в постели с возлюбленным

  /   Обновлено: 10 июня 2021 17:43
Шоу-бизнес
Яковлева вспомнила, как застала звезду «Экипажа» Акулову в постели с возлюбленным
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 10 июня. Актриса Александра Яковлева встретилась со своей коллегой Ириной Акуловой после долголетней вражды. Артистки не поделили мужчину на съемочной площадке фильма «Экипаж».

Яковлева и Акулова сыграли центральных персонажей в двухсерийном фильме Александра Митты «Экипаж». После совместной работы актрисы не скрывали своей неприязни к друг другу. Вражда двух секс-символа советского кино продолжалась 40 лет. Поговорить о старых обидах артисткам удалось лишь недавно. Яковлева и Акулова встретились в студии программы Андрея Малахова на канале «Россия-1». Выпуск ток-шоу был приурочен к 70-летию Ирины Акуловой.

Александра Яковлева рассказала, что во время съемок «Экипажа» влюбилась в одного из членов группы. Мужчина ответил взаимностью и между ним и актрисой закрутился роман. Через какое-то время звезде пришлось уехать, а когда она вернулась к съемкам — застала возлюбленного в после с Акуловой.

«Потом возвращаюсь, поднимаюсь по лестнице, забегаю в номер, а там лежит он голый… с Акуловой», — вспомнила актриса.

Яковлева, которая слыла невероятной красавицей, не могла поверить, что мужчина предпочел другую. Кроме того, она была младше «разлучницы» Акуловой на семь лет. Звезда призналась, что тогда затаила обиду на коллегу и даже называла ее «стервой первостатейной». Сама Акулова заявила, что такого инцидента даже не помнит. В студии «Прямого эфира» она предположила, что мужчина мог зайти к ней просто помыться, потому что в его номере закончилась вода.

Ранее Актриса Наталья Гвоздикова призналась, что, когда влюбилась в своего будущего супруга, коллегу Евгения Жарикова, ни о чем не могла думать, в том числе и о его первой жене Валентине Зотовой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Яковлева вспомнила, как застала звезду «Экипажа» Акулову в постели с возлюбленным
кино отношения яковлева экипаж акулова
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