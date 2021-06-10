Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 19:01
19:00
Происшествия
Задавивший людей на Урале автобус перед рейсом прошел осмотр
18:59
Шоу-бизнес
Волочкова пообещала публично рассказать о подноготной Большого театра
18:59
Экономика
Многодетные семьи получат еще 27 млрд рублей на погашение ипотеки
18:58
Происшествия
Служебная собака помогла раскрыть жестокое убийство в Волжском
18:56
Новороссия
Донбасс сегодня: солдаты Киева массово сбегают с оружием, боец ВСУ расстрелял сослуживцев
18:55
Весь мир
Почему суд Ирака освободили из-под стражи командира «Хашд Шааби»
18:55
Спорт
«Уфа» подаст в суд на супругу президента «Спартака» Салихову
18:51
Шоу-бизнес
Майли Сайрус оценила кавер-версию своей песни от победителей Евровидения
18:50
Общество
В Забайкалье спасли троих мужчин, застрявших на грузовиках в реке
18:48
Армия
Пользователи соцсетей высмеяли американский «презерватив-химзащиту» для ВВС США
Все новости

В Мариуполе сообщили о планах закупить израильские системы ПВО «Железный купол»

1771
Армия
В Мариуполе сообщили о планах закупить израильские системы ПВО «Железный купол»
wikipedia.org  /  The Israel Defense Forces / CC BY-SA 3.0

Мариуполь, 10 июня. Один из крупнейших городов на востоке Украины, портовый Мариуполь, намерен приобрести израильские комплексы ПВО «Железный купол», сообщил заммэра Сергей Захаров.

Возможная стоимость покупки может составлять 50 миллионов евро, заявил Захаров, его цитирует EADaly. По словам заместителя мэра Мариуполя, необходимость подобной сделки мотивирована открытием городского аэропорта, что нельзя осуществить без гарантий безопасности выполняемых рейсов и самого авиационного объекта.

Захаров сослался на израильский опыт эксплуатации аэропортов, часть из которых расположена в непосредственной близости от «буферной зоны», откуда возможен запуск ракет и другие обстрелы.

«Для безопасности используют тактическую защитную систему „Железный купол“. Такую практику можем перенять и мы», — отметил Захаров.

В конце июня в Мариуполе ожидают представителей «израильской компании, которая занимается безопасностью», для обсуждения практических аспектов возможной сделки по закупке систем ПВО «Железный купол».

Ранее сообщалось об особенности организации перехватов воздушных целей израильскими ЗРК ближнего радиуса действия. Итоги последнего обострения палестино-израильского конфликта, в ходе которого активного применялись комплексы ПВО «Железный купол», освещал «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Мариуполе сообщили о планах закупить израильские системы ПВО «Железный купол»
украина израиль железный купол
Комментировать
Эксклюзив
Донбасс сегодня: солдаты Киева массово сбегают с оружием, боец ВСУ расстрелял сослуживцев
Донбасс сегодня: солдаты Киева массово сбегают с оружием, боец ВСУ расстрелял сослуживцев
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 171002 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 99872 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 83327 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 75943 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 58530 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru