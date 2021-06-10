В Мариуполе сообщили о планах закупить израильские системы ПВО «Железный купол»

Мариуполь, 10 июня. Один из крупнейших городов на востоке Украины, портовый Мариуполь, намерен приобрести израильские комплексы ПВО «Железный купол», сообщил заммэра Сергей Захаров.

Возможная стоимость покупки может составлять 50 миллионов евро, заявил Захаров, его цитирует EADaly. По словам заместителя мэра Мариуполя, необходимость подобной сделки мотивирована открытием городского аэропорта, что нельзя осуществить без гарантий безопасности выполняемых рейсов и самого авиационного объекта.

Захаров сослался на израильский опыт эксплуатации аэропортов, часть из которых расположена в непосредственной близости от «буферной зоны», откуда возможен запуск ракет и другие обстрелы.

«Для безопасности используют тактическую защитную систему „Железный купол“. Такую практику можем перенять и мы», — отметил Захаров.

В конце июня в Мариуполе ожидают представителей «израильской компании, которая занимается безопасностью», для обсуждения практических аспектов возможной сделки по закупке систем ПВО «Железный купол».

Ранее сообщалось об особенности организации перехватов воздушных целей израильскими ЗРК ближнего радиуса действия. Итоги последнего обострения палестино-израильского конфликта, в ходе которого активного применялись комплексы ПВО «Железный купол», освещал «Царьград».