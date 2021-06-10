Правительство ЦАР уходит в отставку

Банги, 10 июня. Премьер-министр Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фирмен Нгребада подал прошение президенту об отставке правительства.

Как сообщил министр-делегат по вопросам капитального строительства и инвестиций при администрации главы государства Паскаль Коягбеле, отставка правительства ЦАР является плановой процедурой после парламентских выборов.

Нгребада может остаться на посту премьера для формирования нового состава кабмина.

Ранее сообщалось, что центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ. Глава правительства ЦАР рассказал на форуме об экономическом потенциале страны и важности сотрудничества с Москвой.