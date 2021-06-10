Водитель в Тульской области погиб под собственным экскаватором

Тула, 10 июня. Следователи выясняют причины происшествия в Плавском районе региона. В четверг днем там произошла трагедия во время работ по выравниванию щебня с использованием экскаватора. 70-летний мужчина, управлявший техникой, внезапно выпал из кабины. При этом экскаватор продолжал движение и наехал на водителя.

«От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Предположительно, падение водителя из кабины связано с внезапным ухудшением состояния его здоровья», – сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Работники следственных органов изымают документацию, устанавливают круг лиц, ответственных за соблюдение требований техники безопасности, осуществляют другие необходимые мероприятия. По результатам проверки, проводимой следователями, будет дана правовая оценка произошедшему.

Ранее ФАН сообщал, что в Тульской области мужчина осужден за убийство собаки. Ему назначено наказание в виде штрафа.