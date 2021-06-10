Захарова указала на заинтересованность России в военном сотрудничестве с Суданом

Москва, 10 июня. Москва подтверждает свое намерение укреплять военно-техническое сотрудничество с Суданом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Россия заинтересована в развитии партнерства с Хартумом в различных сферах, в том числе и в военно-техническом направлении.

Также Захарова прокомментировала намерение властей Судана пересмотреть соглашение о российском пункте материально-технического обеспечения.

«Документ пока не ратифицирован, потому что в условиях переходного периода в стране отсутствует обладающий необходимыми полномочиями законодательный орган власти», — отметила дипломат.

Ранее глава Переходного суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан опроверг информацию об аннулировании соглашения с Россией по поводу строительства пункта ВМФ РФ.