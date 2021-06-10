Очень добрый человек: режиссер Константин Буслов об актере Евгении Стычкине

Актер театра, кино и дубляжа, телеведущий Евгений Стычкин сегодня празднует свой 47-й день рождения. Именинника в беседе с ФАН поздравил режиссер Константин Буслов.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на съемках своего фильма.

«Женя очень профессиональный актер. Мы с ним работали над картиной «Небо измеряется милями». Скоро должна выйти версия в четырех сериях. Это был большой проект про советского конструктора вертолетов Михаила Миля, которого Евгений, на мой взгляд, прекрасно сыграл. В сюжете был огромный временной диапазон, начиная с 1930-х годов и заканчивая концом 1960-х», — сообщил режиссер.

Константин Буслов сказал, что очень хорошо знаком с актером и старается поддерживать дружбу.

«Люблю его. Как человек он очень хороший, приятный в общении. Мы дружим. К сожалению, из-за работы каждого остается мало времени на общение, но периодически встречаемся. Стараемся не забывать друг о друге. Он очень общительный. Я знаю, что наша съемочная группа любила его. Он очень добрый человек. В те задачи, что мы с ним обсуждали, он всегда что-то привносил, и, как правило, это только дополняло нужный образ», — рассказал собеседник ФАН.

Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

В завершение он тепло поздравил именинника.

«Здоровья! Я знаю, что у него сейчас появился режиссерский опыт. Эта стезя требует очень большого погружения, нервов, времени, уверенности в себе. Желаю ему оставаться таким же, какой он есть: добрым, ответственным человеком. Хороших ролей. Пусть все у него все будет хорошо в жизни», — подытожил Константин Буслов.

Ранее актриса Мария Аниканова через ФАН поздравила с днем рождения артистку Татьяну Друбич. По словам собеседницы, звезда фильма «Анна Каренина» всегда готова учиться чему-то новому. Кроме того, дочь Татьяны, Анна, написала для этой картины прекрасный вальс.