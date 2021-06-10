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В провинции Тартус открыли российско-сирийский Парк мира

  /   Обновлено: 10 июня 2021 18:35
Новости Сирии
В провинции Тартус открыли российско-сирийский Парк мира
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

На территории провинции Тартус открылся российско-сирийский Парк мира. Новый объект располагается на горе Джебель ас-Сейда в районе населенного пункта Машта аль-Хилу, сообщает РИА Новости.

В конце 2020 года в данной местности прошла серия мощных лесных пожаров, тушением которых местные службы занимались при активной поддержке со стороны ВКС РФ.

На торжественной церемонии открытия парка выступил посол РФ в Сирии Александр Ефимов. В своей речи он отметил совместную работу двух государств в борьбе с современными вызовами.

«В 2015 году, когда Сирия была охвачена огнем терроризма, мы помогли ее народу потушить это пламя», — отметил дипломат.

При этом он выразил надежду, что оставшиеся очаги радикального исламизма будут окончательно побеждены в ближайшем будущем.

«В прошлом году ваша страна столкнулась с настоящими пожарами, которые охватили обширные территории сразу нескольких провинций. И вновь Россия не осталась в стороне — решающий вклад в ликвидацию тех возгораний внесли наши Воздушно-космические силы», — напомнил Ефимов.

Мощные лесные пожары в провинциях Тартус и Латакия, Хомс и Дамаск прошли осенью 2020 года, в результате чего сгорело большое количество сельскохозяйственных угодий. Борьбу с огнем существенно осложнили пересеченность местности и неблагоприятные погодные условия, способствующие быстрому распространению пламени. По этой причине к тушению пожаров по просьбе правительства Сирии были привлечены силы авиации. Помощь ВКС РФ позволила победить огонь к 12 октября.

После этого сирийский президент Башар Асад лично посетил пострадавшие от пожаров регионы и населенные пункты, где встретился с местными жителями. Затем власти республики разработали план поддержки граждан, имущество которых было повреждено огнем. На компенсации фермерам выделили 1,2 миллиарда сирийских фунтов.

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россия сирия тартус
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