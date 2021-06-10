Антипремия за разрушение культурного наследия страны появится в России

Москва, 10 июня. Награда «Бандерлоги наследия» начнет вручаться в России за уничтожение историко-культурного наследия страны. Предложили ее в общественной инициативе «Культурный фронт — За Правду».

Антипремию презентовали в Госдуме на круглом столе, посвященном ужесточению уголовного преследования за разрушение культурного наследия. Номинировать на нее будут по заявкам общественности и данным силовых ведомств. В Генпрокуратуре уже подтвердили готовность предоставлять информацию о нарушителях.

Выдвижение номинантов на антипремию и народное голосование начнется летом, церемония вручения запланирована на сентябрь. Как эти процессы будут происходить, пока не решено, ведется обсуждение. Точно известно, что отбор претендентов будет осуществляться с опорой на материалы уголовных дел и прокурорские наработки.

Депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов предложил создать в РФ фонд по сохранению объектов культурного наследия. По его словам, проблему можно решить путем сотрудничества бизнеса и государства.