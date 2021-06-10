Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу. События дня

Жителей Женевы призвали оставаться дома в день саммита Путина и Байдена
Власти обратились к жителям Женевы с просьбой по возможности не выходить из дома в день встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Руководство страны предложило гражданам работать в этот день дистанционно. Саммит глав государств пройдет 16 июня. Ранее в МИД Швейцарии раскрыли место проведения встречи Путина и Байдена. Выбор был сделан в пользу знаменитой виллы Ла Гранж. В ведомстве поблагодарили Москву и Вашингтон за доверие.
Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу
Prt Scr youtube.com / Телекомпания Енисей
Депутат Государственной думы от «Единой России» Лариса Шойгу скончалась на 69-м году жизни, сообщил руководитель фракции «Единая Россия», член Cовета Госдумы Сергей Неверов. Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. Она получила образование врача, работала в Тувинской республиканской психиатрической больнице, в 1998 году стала была первым заместителем министра здравоохранения Тувы, год спустя переехала в Москву и работала в центральной поликлинике МЧС до избрания в Госдуму в 2007 году.
Станция петербургского метрополитена «Зенит» открылась для пассажиров
Невские Новости / Анна Карпова
Церемония торжественного открытия станции метрополитена «Зенит» после ремонта состоялась в Северной столице. Станции предстоит обслужить большинство болельщиков Евро-2020. Почетными гостями мероприятия стали вице-губернаторы Санкт-Петербурга Максим Соколов и Борис Пиотровский, а также тренер футбольного клуба «Зенит» Константин Зырянов. Станция будет работать в облегченном режиме между матчами, рассказал Соколов. По его словам, на время спортивных соревнований спросом будет пользоваться только южный вестибюль станции. «Зенит» будет принимать пассажиров подземки начиная с 10 июня и до конца всего чемпионата, сообщили в Смольном. Заявлений о том, будет ли станция работать после окончания Евро-2020, пока не было.