Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу. События дня

Жителей Женевы призвали оставаться дома в день саммита Путина и Байдена Власти обратились к жителям Женевы с просьбой по возможности не выходить из дома в день встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Руководство страны предложило гражданам работать в этот день дистанционно. Саммит глав государств пройдет 16 июня. Ранее в МИД Швейцарии раскрыли место проведения встречи Путина и Байдена. Выбор был сделан в пользу знаменитой виллы Ла Гранж. В ведомстве поблагодарили Москву и Вашингтон за доверие.

Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу Prt Scr youtube.com / Телекомпания Енисей Депутат Государственной думы от «Единой России» Лариса Шойгу скончалась на 69-м году жизни, сообщил руководитель фракции «Единая Россия», член Cовета Госдумы Сергей Неверов. Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. Она получила образование врача, работала в Тувинской республиканской психиатрической больнице, в 1998 году стала была первым заместителем министра здравоохранения Тувы, год спустя переехала в Москву и работала в центральной поликлинике МЧС до избрания в Госдуму в 2007 году.