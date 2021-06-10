Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 20:31
20:30
Происшествия
Взрыв газового баллона привел к пожару в квартире на Бухарестской
20:30
Политика
Мишустин подписал распоряжение о денонсации меморандума с США об открытой суше
20:30
Экономика
Эксперты: запрет работать супермаркетам в выходные губительно скажется на населении
20:28
Общество
Объяснена важность форума «Профсоюзы. XXI век. Идеи и практики» для России
20:28
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с поющей на сцене МХАТа Ольгой Бузовой
20:27
Шоу-бизнес
Харламов раскрыл детали бурной личной жизни до свадьбы с Асмус
20:27
Весь мир
Испания и Германия решили наладить отношения с Марокко после волны мигрантов
20:23
Общество
В Крыму рассказали, как прорыв украинской дамбы повлиял на ситуацию с водой
20:23
Общество
Многодетная семья устроилась жить в строительном вагончике под Владимиром
20:22
Шоу-бизнес
Кристина Асмус в Калининградской области работает от заката до рассвета
Все новости

Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу. События дня

471
Общество
Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу. События дня
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Жителей Женевы призвали оставаться дома в день саммита Путина и Байдена

 
Власти обратились к жителям Женевы с просьбой по возможности не выходить из дома в день встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Руководство страны предложило гражданам работать в этот день дистанционно. Саммит глав государств пройдет 16 июня. Ранее в МИД Швейцарии раскрыли место проведения встречи Путина и Байдена. Выбор был сделан в пользу знаменитой виллы Ла Гранж. В ведомстве поблагодарили Москву и Вашингтон за доверие.

Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу

Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу. События дня
Prt Scr youtube.com  / Телекомпания Енисей
 
Депутат Государственной думы от «Единой России» Лариса Шойгу скончалась на 69-м году жизни, сообщил руководитель фракции «Единая Россия», член Cовета Госдумы Сергей Неверов. Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. Она получила образование врача, работала в Тувинской республиканской психиатрической больнице, в 1998 году стала была первым заместителем министра здравоохранения Тувы, год спустя переехала в Москву и работала в центральной поликлинике МЧС до избрания в Госдуму в 2007 году.

Станция петербургского метрополитена «Зенит» открылась для пассажиров

Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу. События дня
Невские Новости  / Анна Карпова
 
Церемония торжественного открытия станции метрополитена «Зенит» после ремонта состоялась в Северной столице. Станции предстоит обслужить большинство болельщиков Евро-2020. Почетными гостями мероприятия стали вице-губернаторы Санкт-Петербурга Максим Соколов и Борис Пиотровский, а также тренер футбольного клуба «Зенит» Константин Зырянов. Станция будет работать в облегченном режиме между матчами, рассказал Соколов. По его словам, на время спортивных соревнований спросом будет пользоваться только южный вестибюль станции. «Зенит» будет принимать пассажиров подземки начиная с 10 июня и до конца всего чемпионата, сообщили в Смольном. Заявлений о том, будет ли станция работать после окончания Евро-2020, пока не было.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу. События дня
путин петербург зенит байден женева лариса шойгу евро-2020
Комментировать
Эксклюзив
Эксперты: запрет работать супермаркетам в выходные губительно скажется на населении
Эксперты: запрет работать супермаркетам в выходные губительно скажется на населении
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 184659 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 101644 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 84406 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 59796 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 46204 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Рейтинг@Mail.ru