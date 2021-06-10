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АТОР попросила открыть для россиян массовые зарубежные авианаправления

Общество
АТОР попросила открыть для россиян массовые зарубежные авианаправления
pixabay.com

Москва, 10 июня. Ассоциация туроператоров РФ обратилась к оперштабу с просьбой открыть массовые зарубежные направления для граждан России.

Российские специалисты ведут тщательный мониторинг ситуации с COVID-19 в разных государствах. Некоторые страны уже объявили разрешение на въезд путешественников из России по просьбе АТОР.

Представители Кипра, Греции, Турции, Египта, Болгарии, Хорватии, Черногории и Туниса заверили, что заболеваемость коронавирусом на их территории не превышает показателей, установленных Роспотребнадзором для признания страны безопасной.

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россия атор авианаправления оперштаб
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