АТОР попросила открыть для россиян массовые зарубежные авианаправления

Москва, 10 июня. Ассоциация туроператоров РФ обратилась к оперштабу с просьбой открыть массовые зарубежные направления для граждан России.

Российские специалисты ведут тщательный мониторинг ситуации с COVID-19 в разных государствах. Некоторые страны уже объявили разрешение на въезд путешественников из России по просьбе АТОР.

Представители Кипра, Греции, Турции, Египта, Болгарии, Хорватии, Черногории и Туниса заверили, что заболеваемость коронавирусом на их территории не превышает показателей, установленных Роспотребнадзором для признания страны безопасной.