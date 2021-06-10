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Игры котят снежного барса попали на кадры фотоловушки в Саяно-Шушинском заповеднике

  /   Обновлено: 10 июня 2021 17:19
Общество
Игры котят снежного барса попали на кадры фотоловушки в Саяно-Шушинском заповеднике
publicdomainpictures.net

Красноярск, 10 июня. Редкие кадры разместил заповедник. На них годовалые котята краснокнижного ирбиса борются, играют и постигают азы охоты. Сам детеныши уже размером с маму.

Эти кадры редки тем, что снежные барсы ведут, как правило, скрытный образ жизни. Животные активны только в ночное время и в сумерки. Однако на этот раз игры ирбисов удалось заснять на рассвете.

В Саяно-Шушенском заповеднике в 2016 году числился только один снежный барс по кличке Ихтиандр . Три года назад была запущена программа восстановления популяции этих животных. В рамках проекта из Таджикистана привезли двух самок ирбиса. На кадрах, опубликованных заповедником, резвится первое подрастающее потомство.

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красноярский край заповедник снежный барс хорошие новости россии
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