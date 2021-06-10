Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 17:33
17:31
Армия
Захарова указала на заинтересованность России в военном сотрудничестве с Суданом
17:31
Общество
АТОР попросила открыть для россиян массовые зарубежные авианаправления
17:30
Происшествия
Блогера Хованского привезли в суд для избрания меры пресечения
17:29
Экономика
ОПЕК обновила оценку мирового спроса на нефть в 2021 году
17:26
Политика
Захарова назвала заявления нового руководства Мали позитивным сигналом
17:24
Общество
Амурский тигр полежал в огороде и прогулялся по улице села в Приморье
17:24
Общество
«Бессовестные»: Алиханов раскритиковал борьбу с борщевиком в Калининградской области
17:23
Общество
Антипремия за разрушение культурного наследия страны появится в России
17:19
Общество
Демшиза против Победы: Альгис Микульскис о запрете на приравнивание СССР к Рейху
17:19
Армия
Захарова сообщила об отказе НАТО участвовать в Московской конференции по безопасности
Все новости

Самый сильный человек Югры установил рекорд России по буксировке самолета

Спорт
Самый сильный человек Югры установил рекорд России по буксировке самолета
instagram.com  /  @makssilasibiri

Сургут, 10 июня. Житель Сургута Максим Гамецкий, которого считают самым сильным человеком Югры, установил новый рекорд России в дисциплине truck-pull plane. Он взял на буксир 40-тонный самолет.

Спортсмен установил рекорд в сургутском аэропорту, где он сдвинул с места Boeing 737-500. Гамецкому удалось переместить самолет на 15 метров за 39 секунд.

«Непосредственно к буксировке самолета я готовился около полугода», — поделился силач.

Рекордсмен интенсивно тренировался более 3,5 месяца. Гамецкий изначально не собирался устанавливать рекорд, а просто хотел проверить, получится ли у него сдвинуть большой самолет, пишет UGRA-NEWS.RU.

Россиянин Денис Вовк ранее установил очередной мировой рекорд, сдвинув железнодорожный состав электропоезда «Ласточка» весом 274 тонны. Он рассказал на брифинге Медиагруппы «Патриот», какую цель намеревается покорить в будущем.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Самый сильный человек Югры установил рекорд России по буксировке самолета
рекорд сургут югра
Комментировать
Эксклюзив
Блогера Хованского привезли в суд для избрания меры пресечения
Блогера Хованского привезли в суд для избрания меры пресечения
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 159163 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 98237 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 82484 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 75684 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 57266 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru