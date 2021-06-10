Самый сильный человек Югры установил рекорд России по буксировке самолета

Сургут, 10 июня. Житель Сургута Максим Гамецкий, которого считают самым сильным человеком Югры, установил новый рекорд России в дисциплине truck-pull plane. Он взял на буксир 40-тонный самолет.

Спортсмен установил рекорд в сургутском аэропорту, где он сдвинул с места Boeing 737-500. Гамецкому удалось переместить самолет на 15 метров за 39 секунд.

«Непосредственно к буксировке самолета я готовился около полугода», — поделился силач.

Рекордсмен интенсивно тренировался более 3,5 месяца. Гамецкий изначально не собирался устанавливать рекорд, а просто хотел проверить, получится ли у него сдвинуть большой самолет, пишет UGRA-NEWS.RU.

Россиянин Денис Вовк ранее установил очередной мировой рекорд, сдвинув железнодорожный состав электропоезда «Ласточка» весом 274 тонны. Он рассказал на брифинге Медиагруппы «Патриот», какую цель намеревается покорить в будущем.