Визит немцев во Львов подтвердил неспособность Киева избавиться от наследия СССР

Львов, 10 июня. Попытка украинских властей избавиться от советского прошлого провалилась. Об этом свидетельствуют восторженные отзывы немецких путешественников об архитектуре СССР в городе Львов.

Немецкие велосипедисты, которые проездом оказались в столице Западной Украины, удивились обилию советской архитектуры в городе.

«Город с населением 700 тысяч человек в советском стиле и современной гастрономией между великолепными старинными зданиями», — пишут путешественники на своей странице в Instagram.

Отметим, что Украина активно пытается забыть о советском прошлом. В 2015 году Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации (отказ от коммунистических идеалов — прим.ред.). Наибольшую известность получил акт «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». Документ приравнивает советскую символику к нацистской и налагает запрет на ее публичную демонстрацию.

С тех пор по всей Украине были ликвидированы памятники, соответствующие идеологии коммунизма, а также переименованы улицы и даже города. Например, Днепропетровск, названный в честь одного из руководителей УССР Григория Петровского, превратился в Днепр, а Дзержинск стал Торецком. Однако, судя по восторженной реакции немцев на советскую архитектуру во Львове, украинским властям не удалось успешно осуществить процесс декоммунизации.

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