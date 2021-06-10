Политолог Мельянцов озвучил роль Белоруссии в возможной войне между Россией и НАТО

Москва, 10 июня. Белоруссия превратится в особо важный для России регион в случае начала вооруженного конфликта между РФ и странами Североатлантического альянса, заявил политолог Денис Мельянцов.

Стратегическое значение белорусских территорий обуславливается их расположением, так как они представляют собой своеобразный «балкон», нависающий над странами Североатлантического альянса и их союзниками, объяснил координатор программы «Внешняя политика Белоруссии» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов в своем Telegram-канале «Беларусь в реальной политике».

Роль Республики Беларусь будет неимоверно важна в случае начала войны между РФ и НАТО, так как территории страны позволят деблокировать Калининград и взять в кольцо государства Прибалтики при помощи Сувалкского коридора, озвучил эксперт. По его словам, на границе с Белоруссией располагается самый густонаселенный и важный с политической точки зрения российский регион. Политолог объяснил, что посредством белорусских территорий Москва сдвинет потенциальную линию фронта в западном направлении, обеспечив дополнительную стратегическую глубину.

«Гарантия неразмещения ракетного оружия противника на территории Беларуси также усиливает безопасность России. Так, подлетное время ракет средней дальности с территории восточной Беларуси до Москвы составляет менее четырех минут, что крайне затрудняет принятие решения об ответном ударе», — считает Мельянцов.

Ранее польские аналитики рассказали, как будет происходить гипотетический вооруженный конфликт между РФ и НАТО на территории государств Балтийского региона. По мнению специалистов, Прибалтика является ахиллесовой пятой Запада, снижающей оборонный потенциал Альянса.

Кроме того, российский лидер Владимир Путин прокомментировал возможное членство Украины в НАТО, сообщает «Царьград». По его словам, нельзя исключать подобный сценарий, в результате которого на украинской территории могут появиться американские ракеты, способные достичь Москвы всего за семь минут.