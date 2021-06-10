Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 17:33
17:31
Армия
Захарова указала на заинтересованность России в военном сотрудничестве с Суданом
17:31
Общество
АТОР попросила открыть для россиян массовые зарубежные авианаправления
17:30
Происшествия
Блогера Хованского привезли в суд для избрания меры пресечения
17:29
Экономика
ОПЕК обновила оценку мирового спроса на нефть в 2021 году
17:26
Политика
Захарова назвала заявления нового руководства Мали позитивным сигналом
17:24
Общество
Амурский тигр полежал в огороде и прогулялся по улице села в Приморье
17:24
Общество
«Бессовестные»: Алиханов раскритиковал борьбу с борщевиком в Калининградской области
17:23
Общество
Антипремия за разрушение культурного наследия страны появится в России
17:19
Общество
Демшиза против Победы: Альгис Микульскис о запрете на приравнивание СССР к Рейху
17:19
Армия
Захарова сообщила об отказе НАТО участвовать в Московской конференции по безопасности
Все новости

Политолог Мельянцов озвучил роль Белоруссии в возможной войне между Россией и НАТО

Армия
Политолог Мельянцов озвучил роль Белоруссии в возможной войне между Россией и НАТО
flickr.com  /  NATO North Atlantic Treaty Organization

Москва, 10 июня. Белоруссия превратится в особо важный для России регион в случае начала вооруженного конфликта между РФ и странами Североатлантического альянса, заявил политолог Денис Мельянцов.

Стратегическое значение белорусских территорий обуславливается их расположением, так как они представляют собой своеобразный «балкон», нависающий над странами Североатлантического альянса и их союзниками, объяснил координатор программы «Внешняя политика Белоруссии» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов в своем Telegram-канале «Беларусь в реальной политике».

Роль Республики Беларусь будет неимоверно важна в случае начала войны между РФ и НАТО, так как территории страны позволят деблокировать Калининград и взять в кольцо государства Прибалтики при помощи Сувалкского коридора, озвучил эксперт. По его словам, на границе с Белоруссией располагается самый густонаселенный и важный с политической точки зрения российский регион. Политолог объяснил, что посредством белорусских территорий Москва сдвинет потенциальную линию фронта в западном направлении, обеспечив дополнительную стратегическую глубину.

«Гарантия неразмещения ракетного оружия противника на территории Беларуси также усиливает безопасность России. Так, подлетное время ракет средней дальности с территории восточной Беларуси до Москвы составляет менее четырех минут, что крайне затрудняет принятие решения об ответном ударе», — считает Мельянцов.

Ранее польские аналитики рассказали, как будет происходить гипотетический вооруженный конфликт между РФ и НАТО на территории государств Балтийского региона. По мнению специалистов, Прибалтика является ахиллесовой пятой Запада, снижающей оборонный потенциал Альянса.

Кроме того, российский лидер Владимир Путин прокомментировал возможное членство Украины в НАТО, сообщает «Царьград». По его словам, нельзя исключать подобный сценарий, в результате которого на украинской территории могут появиться американские ракеты, способные достичь Москвы всего за семь минут.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Политолог Мельянцов озвучил роль Белоруссии в возможной войне между Россией и НАТО
россия белоруссия нато война мельянцов
Комментировать
Эксклюзив
Блогера Хованского привезли в суд для избрания меры пресечения
Блогера Хованского привезли в суд для избрания меры пресечения
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 159163 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 98237 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 82484 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 75684 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 57266 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru