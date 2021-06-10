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В Крыму открестились от украинской воды из Днепра из-за ее непригодности

Общество
В Крыму открестились от украинской воды из Днепра из-за ее непригодности
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Симферополь, 10 июня. Информация о том, что днепровская вода направлена в Крым по Северо-Крымскому каналу, сильно преувеличена, заявил пользователь платформы «Яндекс.Дзен».

Украинские власти после событий 2014 года и возведения херсонскими фермерами временной плотины на 91 километре Северо-Крымского канала выделили деньги на строительство дамбы. Сооружение возвели недалеко от КПП «Каланчак», однако так и не закончили. Сейчас дамба ржавеет и понемногу рассыпается, отметил автор блога «ne Фотограф».

Днепровская вода просачивается на территорию Крыма, потому что временная плотина начинает давать течь. При этом поток небольшой — канал у самой границы абсолютно сухой, отметил автор. Он не исключает, что если пройдут сильные дожди, то сделанная впопыхах дамба окончательно рухнет.

Временное сооружение никто не трогал в течение всех семи лет, которые Крым и Севастополь находятся в составе Российской Федерации. За это время регионы научились справляться с дефицитом ресурса и уже не ждут днепровской воды. Внимание на это обратил председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов.

«Вода совершенно непригодна для употребления и даже для полива. Там никто не думает про очистку сточных вод. Все очистные сооружения, построенные еще при СССР, давно пришли в негодность. Крым не нуждается в такой воде, и мы не собираемся ее брать», — заявил он.

Примерно 85% очистных сооружений, возведенных на берегах Днепра, находятся в критическом состоянии. Они нуждаются как в капитальном ремонте, так и в модернизации. Однако официальный Киев просто не располагает необходимыми для проведения работ средствами. Мало того, что в воду попадают стоки, так туда добавляются и химикаты с полей, которые активно используют аграрии.

Информация о том, что вода с территории Украины начала вновь поступать по Северо-Крымскому каналу на полуостров, появилась несколькими днями ранее в средствах массовой информации.

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