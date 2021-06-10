Захарова сообщила об отказе НАТО участвовать в Московской конференции по безопасности

Москва, 10 июня. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался принимать участие в Московской конференции по безопасности, которая будет проходить в июне.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в текущей ситуации отказ последовал именно со стороны Альянса, однако теперь Столтенберг пытается «навязать мысль, что это Россия уходит от диалога».

«Что может лучше свидетельствовать об истинных намерениях НАТО и ее генсека», — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид посетит с рабочим визитом Россию и примет участие в Московской конференции по безопасности.