«Моют посуду для американских солдат»: марокканцы высмеяли военные учения «Африканский лев 2021»

Рабат, 10 июня. Фотографии с маневров «Африканский лев 2021», распространенные в социальных сетях, вызвали неоднозначную реакцию среди пользователей. Особое внимание привлек снимок со второго дня учений, на котором изображена группа марокканских солдат, заполняющих мешки с песком.
بعد غسل أواني الجنود الامريكان بالأمس برنامج اليوم الثاني للجيش الملكي المغربي كان ملأ الاكياس بالرمل لفائدة المارينز الأمريكي على هامش مناورات الأسد الافريقي التي تجرى بين الجيشين في المغرب !— شرفي احمد (@gUrd0bkRniTSMt2) June 9, 2021
اذا معندكمش رونجاس نعطوكم ???????????? pic.twitter.com/UwbKv6SDTe
Фото разошлось по Сети и собрало саркастические комментарии. Пользователи сомневаются в заявленной ранее серьезности мероприятия.
«Второй день маневров «Африканский лев». Задача, возложенная на Королевские вооруженные силы Марокко, — наполнить мешки с песком для солдат AFRICOM», — написал один.
Другой пользователь указал, что абсурдность действий, выполняемых военнослужащими североафриканской страны под руководством их западных партнеров, повторяется второй день подряд:
«После вчерашнего мытья посуды американских солдат программа второго дня марокканской армии заключалась в наполнении мешков песком для морских пехотинцев США в кулуарах маневров «Африканский лев», которые проходят между двумя армиями в Марокко! Если у вас нет ботинок, мы вам их дадим».
Военные учения стартовали в понедельник, 7 июня, и продлятся до 18 июня. Рабат 17-й раз подряд проводит эти ежегодные маневры. Они проходят на юге страны, а также затронут спорный район Аль-Махбес, за который ведет борьбу фронт ПОЛИСАРИО. Помимо США и Марокко в них участвуют Великобритания, Бразилия, Канада, Тунис, Сенегал, Нидерланды и Италия, а также НАТО и военные наблюдатели из порядка тридцати стран, представляющих Африку, Европу и Америку.