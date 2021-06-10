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«Моют посуду для американских солдат»: марокканцы высмеяли военные учения «Африканский лев 2021»

Африка
«Моют посуду для американских солдат»: марокканцы высмеяли военные учения «Африканский лев 2021»
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Рабат, 10 июня. Фотографии с маневров «Африканский лев 2021», распространенные в социальных сетях, вызвали неоднозначную реакцию среди пользователей. Особое внимание привлек снимок со второго дня учений, на котором изображена группа марокканских солдат, заполняющих мешки с песком.

Фото разошлось по Сети и собрало саркастические комментарии. Пользователи сомневаются в заявленной ранее серьезности мероприятия.

«Второй день маневров «Африканский лев». Задача, возложенная на Королевские вооруженные силы Марокко, — наполнить мешки с песком для солдат AFRICOM», — написал один.

Другой пользователь указал, что абсурдность действий, выполняемых военнослужащими североафриканской страны под руководством их западных партнеров, повторяется второй день подряд:

«После вчерашнего мытья посуды американских солдат программа второго дня марокканской армии заключалась в наполнении мешков песком для морских пехотинцев США в кулуарах маневров «Африканский лев», которые проходят между двумя армиями в Марокко! Если у вас нет ботинок, мы вам их дадим».

Военные учения стартовали в понедельник, 7 июня, и продлятся до 18 июня. Рабат 17-й раз подряд проводит эти ежегодные маневры. Они проходят на юге страны, а также затронут спорный район Аль-Махбес, за который ведет борьбу фронт ПОЛИСАРИО. Помимо США и Марокко в них участвуют Великобритания, Бразилия, Канада, Тунис, Сенегал, Нидерланды и Италия, а также НАТО и военные наблюдатели из порядка тридцати стран, представляющих Африку, Европу и Америку.

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марокко африканский лев
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