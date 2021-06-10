«Моют посуду для американских солдат»: марокканцы высмеяли военные учения «Африканский лев 2021»

Рабат, 10 июня. Фотографии с маневров «Африканский лев 2021», распространенные в социальных сетях, вызвали неоднозначную реакцию среди пользователей. Особое внимание привлек снимок со второго дня учений, на котором изображена группа марокканских солдат, заполняющих мешки с песком.

بعد غسل أواني الجنود الامريكان بالأمس برنامج اليوم الثاني للجيش الملكي المغربي كان ملأ الاكياس بالرمل لفائدة المارينز الأمريكي على هامش مناورات الأسد الافريقي التي تجرى بين الجيشين في المغرب !

اذا معندكمش رونجاس نعطوكم ???????????? pic.twitter.com/UwbKv6SDTe — شرفي احمد (@gUrd0bkRniTSMt2) June 9, 2021

Фото разошлось по Сети и собрало саркастические комментарии. Пользователи сомневаются в заявленной ранее серьезности мероприятия.

«Второй день маневров «Африканский лев». Задача, возложенная на Королевские вооруженные силы Марокко, — наполнить мешки с песком для солдат AFRICOM», — написал один.

Другой пользователь указал, что абсурдность действий, выполняемых военнослужащими североафриканской страны под руководством их западных партнеров, повторяется второй день подряд:

«После вчерашнего мытья посуды американских солдат программа второго дня марокканской армии заключалась в наполнении мешков песком для морских пехотинцев США в кулуарах маневров «Африканский лев», которые проходят между двумя армиями в Марокко! Если у вас нет ботинок, мы вам их дадим».

Военные учения стартовали в понедельник, 7 июня, и продлятся до 18 июня. Рабат 17-й раз подряд проводит эти ежегодные маневры. Они проходят на юге страны, а также затронут спорный район Аль-Махбес, за который ведет борьбу фронт ПОЛИСАРИО. Помимо США и Марокко в них участвуют Великобритания, Бразилия, Канада, Тунис, Сенегал, Нидерланды и Италия, а также НАТО и военные наблюдатели из порядка тридцати стран, представляющих Африку, Европу и Америку.