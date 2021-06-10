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Врачи из Тобольска спасли жизнь пациента с почти полностью забитой артерией

  /   Обновлено: 10 июня 2021 17:08
Общество
Врачи из Тобольска спасли жизнь пациента с почти полностью забитой артерией
pixabay.com

Тобольск, 10 июня. Медики Областной больницы №3 из Тобольска спасли пациента с почти полностью забитой артерией и острым коронарным синдромом, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Артерия на 95% была поражена пристеночным стенозом. В таком случае тромб или атеросклеротическая бляшка перекрывают кровоток. Мужчина обратился в скорую помощь с жалобой на острую боль в груди. Пациента госпитализировали в тобольскую больницу. Несмотря на позднее обращение, хирургам удалось полностью восстановить работу сердца.

«Сужение просвета достигало 95%. Врач высвободил артерию и полностью восстановил кровоток», — говорится в сообщении пресс-службы.

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков спас десятилетнюю девочку прямо на борту самолета. У ребенка случился приступ гипертонии. Мама спасенной девочки поблагодарила главу регионального минздрава за своевременное оказание помощи.

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