Врачи из Тобольска спасли жизнь пациента с почти полностью забитой артерией

Тобольск, 10 июня. Медики Областной больницы №3 из Тобольска спасли пациента с почти полностью забитой артерией и острым коронарным синдромом, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Артерия на 95% была поражена пристеночным стенозом. В таком случае тромб или атеросклеротическая бляшка перекрывают кровоток. Мужчина обратился в скорую помощь с жалобой на острую боль в груди. Пациента госпитализировали в тобольскую больницу. Несмотря на позднее обращение, хирургам удалось полностью восстановить работу сердца.

«Сужение просвета достигало 95%. Врач высвободил артерию и полностью восстановил кровоток», — говорится в сообщении пресс-службы.

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