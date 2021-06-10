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Названы четыре знака зодиака, которые выбираются из любой передряги

Общество
Названы четыре знака зодиака, которые выбираются из любой передряги
pixabay.com

Москва, 10 июня. Астрологи назвали четыре знака зодиака, представители которых справляются практически с любыми трудностями. Этим людям удается избежать угрозы здоровью или финансам.

Везунчиками, способными выбраться из любой передряги, эксперты по астрологии считают Овнов. В критической ситуации они могут проявить организованность и сообразительность, а в нужный момент у рожденных под этим знаком словно открывается второе дыхание.

Львы тоже довольно легко справляются с опасными моментами. Эти люди очень дальновидны, поэтому могут предсказать развитие событий или вычислить сомнительных личностей благодаря интуиции. Критические ситуации являются для Львов поводом проверить собственные силы.

Звезды щедро одарили Скорпионов удачей и внутренней стойкостью, поэтому рожденные под этим знаком выходят победителями из любых споров и неурядиц. Иногда создается впечатление, что они застрахованы от опасностей с первых дней жизни.

Еще один знак, легко справляющийся с испытаниями — Водолей. Эти люди легко забывают о проблемах и не цепляются за прошлое. Преодолевать трудности им помогают позитивный настрой, природная энергичность и внутренняя сила, передает Пятый канал.

Астролог Лилия Любимова ранее рассказала, как отразится на людях кольцеобразное солнечное затмение. По ее словам, благодаря этому явлению произойдет некий перезапуск.

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