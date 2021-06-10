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Соболев верит в победу сборной России над Бельгией в матче Евро-2020

Спорт
Соболев верит в победу сборной России над Бельгией в матче Евро-2020
wikipedia.org  /  Анна Нэсси / soccer.ru /CC BY-SA 3.0

Москва, 10 июня. Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев поделился ожиданиями от матча с Бельгией на Евро-2020.

Александр Соболев в преддверии первого матча сборной России на чемпионате Европы назвал Бельгию фаворитом поединка. При этом форвард отметил, что в отдельно взятом поединке континентального первенства может произойти «что угодно».

«Могу сказать одно — что мы никого не боимся. Сделаем все возможное и невозможное, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Мы пока думаем только о матче с Бельгией, а там уже видно будет», — отметил 24-летний игрок.

Матч сборных Бельгии и России пройдет 12 июня на стадионе «Газпром Арена». Национальные команды выступят на турнире в группе B вместе с Данией и Финляндией.

Ранее УЕФА назвал имена судей, которые обслужат матч сборных Бельгии и России. На игре будет работать бригада арбитров во главе с Матео Лаосом из Испании.

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Все новости / Спорт / Соболев верит в победу сборной России над Бельгией в матче Евро-2020
футбол россия бельгия соболев евро-2020
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