Соболев верит в победу сборной России над Бельгией в матче Евро-2020

Москва, 10 июня. Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев поделился ожиданиями от матча с Бельгией на Евро-2020.

Александр Соболев в преддверии первого матча сборной России на чемпионате Европы назвал Бельгию фаворитом поединка. При этом форвард отметил, что в отдельно взятом поединке континентального первенства может произойти «что угодно».

«Могу сказать одно — что мы никого не боимся. Сделаем все возможное и невозможное, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Мы пока думаем только о матче с Бельгией, а там уже видно будет», — отметил 24-летний игрок.

Матч сборных Бельгии и России пройдет 12 июня на стадионе «Газпром Арена». Национальные команды выступят на турнире в группе B вместе с Данией и Финляндией.

Ранее УЕФА назвал имена судей, которые обслужат матч сборных Бельгии и России. На игре будет работать бригада арбитров во главе с Матео Лаосом из Испании.