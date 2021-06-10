Алексей Шевченков: Во время драки с Вольфгангом Черни пару раз неплохо приложились

Известный российский актер театра и кино Алексей Шевченков признался ФАН, что самым тяжелым на съемках фильма «Красный призрак» было совладать с жуткими морозами.

Заслуженный артист РФ в эксклюзивном интервью рассказал подробности работы над военным триллером, посвященном событиям Великой Отечественной войны, который вышел в широкий прокат в четверг, 10 июня.

«Была такая домашняя атмосфера»

— Алексей, это же вы играете главного героя кинокартины?

— Да, было такое дело (смеется).

— Это вообще реальная история или есть все-таки некий элемент выдумки

— Красный призрак — скажем так, собирательный образ, образ такого неизвестного солдата, дух русского человека, русского воина, который существовал и будет существовать всегда. В фильме нет такого понимания, что «призрак» — это какой-то фантом или какое-то приведение. Нет! Это такая метафора, если можно так выразиться.

— Фашистов он много убил?

— Да, много. Есть некий человек, который, естественно, смертен, его в итоге тоже убивают…

— Ого, вы раскрыли сейчас большой секрет!

— Я не вижу в этом ничего такого страшного (смеется). В общем, на его место все равно приходит другой человек, другой «призрак»…

Кадр из фильма «Красный призрак» /

— Что было самым интересным на съемках? Может, вспоминается что-то необычное?

— Я, к сожалению, не мог присутствовать там долгое время, поскольку часто приезжал и уезжал. Снимался одним днем, максимум — двумя. Было, конечно, очень хорошо. Дело в том, что для съемок специально выбрали площадку в Калужской области, а там как раз живет наш друг. У него свой хутор, и вот рядом с домом построили декорации, где и снимали.

Была такая домашняя, просто замечательная атмосфера, все мы стали какими-то близкими друг другу за это время. Что только дополняло нашу работу.

Кстати, тогда стояли жуткие, очень сильные морозы, и вот это был самый тяжелый момент.

— Вы предвосхитили мой следующий вопрос — о том, была ли зима настоящей?

— Да, зима была прям лютой! Берешь железное оружие, три минуты, и все — руки уже мерзли, коченели, и ты не мог его держать. В этом плане, да, было, действительно, сложно.

— Чем отогревались, если не секрет? Чаем или…?

— Ну, как, чаем, конечно! Потому что у нас команда вся — не пьющая [алкоголь] от слова «вообще». Я вот тоже давно не пью, поэтому приходилось отогреваться чаем. И большим плюсом еще оказалось то, что у того самого друга — он, кстати, тоже снимался — есть баня. Вот мы после съемок и отогревались все там.

Кадр из фильма «Красный призрак» /

— А потом в снег ныряли?

— Лично я — нет. Мне хватало нырять в снег и на площадке (смеется), поэтому, когда уже в баню ходил, то нырять не выбегал.

— А коллеги ваши?

— Что-то я такого не припоминаю. Мы так до этого мерзли, что после похода в парилку никто в снег опять идти не хотел!

«Заодно и разогрелись»

— Видел в трейлере австрийского актера Вольфганга Черни в женском платье. Как он отреагировал на предложение надеть его?

— Да нормально! Он, на самом деле, замечательный и высокопрофессиональный артист. Поэтому я думаю, что как-то там вопросов — в платье, не в платье — вообще не стояло. Это же все заранее обсуждалось, все вместе пытались что-то донести, «допридумать».

И тот эпизод никак нельзя назвать каким-то таким смешным. Вольфганг был чуть ли не голый…

Знаете, когда там минус 30, вот прям даже виден этот мороз, и когда нашлась единственная тряпка, которую он надел, то все становится очень таким логичным и понятным. И нет этого притянутого за уши юмора.

Так что Черни абсолютно нормально на все это отреагировал, как и подобает хорошему актеру.

Кадр из фильма «Красный призрак» /

— Вот он-то уж точно замерзал так замерзал! Особенно учитывая, что не так привычен к нашим морозам, как, например, российские актеры.

— Ну, он, конечно, стойкий! Как и Полина Чернышева (сыграла главную женскую роль. — Прим. ФАН). Это просто невероятные люди, и я преклоняюсь перед ними, учитывая весь этот мороз стойкий…

Кстати, у нас была по сценарию драка с Вольфгангом! А холодно же, руки мерзнут, и вот пару раз мы там друг по другу попали (смеется).

— Неплохо так приложились?

— Ага, потому что и скользко как-то было, и руки уже не слушались. В общем, как-то так все получилось.

— Так понимаю, что вы заодно и разогрелись?

— Да, разогрелись чуть-чуть.

— Без обид же с обеих сторон?

— Конечно, ну, что вы, нет! Все нормально!

Кадр из фильма «Красный призрак» /

Фильм «Красный призрак» рассказывает о событиях конца 1941 года, а именно — Вяземской операции, когда отряд советских солдат пытается выйти из окружения немецкой армии. И тут появляется некий стрелок, который начинает методично убивать врагов…

Картину снял режиссер Андрей Богатырев, выступивший также и одним из сценаристов. Роли сыграли Алексей Шевченков, Юрий Борисов, Владимир Гостюхин, Полина Чернышова, Вольфганг Черни, Михаил Горевой, Олег Васильков и другие.

За плечами Шевченкова почти 120 кинофильмов и телесериалов, включая «Грозовые ворота», «Завещание Ленина», «Есенин», «Ворошиловский стрелок», «Перевал Дятлова»», «Закон», «Сеть», «1941», «Черная кошка», «Хищники» и другие.

В 2006 году за заслуги в развитии театрального искусства он был удостоен звания заслуженный артист России, а в 2013-м за лучшее исполнение мужской роли — в картине «Иуда» — Шевченков получил приз 35-го Московского международного кинофестиваля «Серебряный Георгий».

Менее месяца назад состоялась премьера еще одной картины с участием уроженца Черняховска, что в Калининградской области, — «Турист», рассказывающей о пребывании российских инструкторов в Центральноафриканской Республике.