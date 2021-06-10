Политолог Соколов назвал наихудший для Киева сценарий присутствия сил НАТО на Украине

Москва, 10 июня. Украина может пойти по пути полного распада в результате присутствия на территории страны сил Североатлантического альянса, считает политолог Константин Соколов.

Киев прилагает максимум усилий к превращению Украины из суверенного государства в огромный полигон для военнослужащих стран НАТО. К примеру, лишь за текущий год на украинской территории пройдет серия из семи крупных совместных учений ВСУ и войск стран Альянса. Многие эксперты считают, что ящиком Пандоры, который открыл украинский лидер Владимир Зеленский, стал подписанный им закон «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях».

Подобная политика может обернуться для Киева серьезными последствиями, отметил член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с РИА Новости. По его словам, Украина может начать буквально разваливаться на части после того, как Запад сконцентрирует на территории страны военный контингент, что станет наихудшим для украинцев сценарием.

«Мы знаем, что в сопредельных странах есть территориальные претензии к Киеву: и в Польше, и в Венгрии, которая наверняка поддержит свое этническое меньшинство, компактно проживающее в Закарпатье. Кроме того, несколько лет назад в Израиле всерьез обсуждали восстановление Хазарии с захватом пяти южных областей Украины», — констатировал эксперт.

Запад может разыграть эту территориальную карту, что неминуемо превратит Украину в огромный источник хаоса, уверен Соколов. Он подчеркнул, что нестабильность, созданная иностранными кураторами Киева, может затронуть и сопредельные государства, в частности, Россию.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал о четырех возможных шагах России, при помощи которых Москва может ответить США в случае присоединения Украины к НАТО. По его словам, этих инициатив хватит для того, чтобы создать «острый штык», который будет неминуемо «колоть зад» американцам.