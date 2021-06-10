Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 17:32
17:30
Происшествия
Блогера Хованского привезли в суд для избрания меры пресечения
17:29
Экономика
ОПЕК обновила оценку мирового спроса на нефть в 2021 году
17:26
Политика
Захарова назвала заявления нового руководства Мали позитивным сигналом
17:24
Общество
Амурский тигр полежал в огороде и прогулялся по улице села в Приморье
17:24
Общество
«Бессовестные»: Алиханов раскритиковал борьбу с борщевиком в Калининградской области
17:23
Общество
Антипремия за разрушение культурного наследия страны появится в России
17:20
Общество
АТОР попросила открыть для россиян массовые зарубежные авианаправления
17:19
Общество
Демшиза против Победы: Альгис Микульскис о запрете на приравнивание СССР к Рейху
17:19
Армия
Захарова сообщила об отказе НАТО участвовать в Московской конференции по безопасности
17:19
Интервью
Алексей Шевченков: Во время драки с Вольфгангом Черни пару раз неплохо приложились
Все новости

Политолог Соколов назвал наихудший для Киева сценарий присутствия сил НАТО на Украине

Армия
Политолог Соколов назвал наихудший для Киева сценарий присутствия сил НАТО на Украине
flickr.com  /  NATO North Atlantic Treaty Organization

Москва, 10 июня. Украина может пойти по пути полного распада в результате присутствия на территории страны сил Североатлантического альянса, считает политолог Константин Соколов.

Киев прилагает максимум усилий к превращению Украины из суверенного государства в огромный полигон для военнослужащих стран НАТО. К примеру, лишь за текущий год на украинской территории пройдет серия из семи крупных совместных учений ВСУ и войск стран Альянса. Многие эксперты считают, что ящиком Пандоры, который открыл украинский лидер Владимир Зеленский, стал подписанный им закон «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях».

Подобная политика может обернуться для Киева серьезными последствиями, отметил член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с РИА Новости. По его словам, Украина может начать буквально разваливаться на части после того, как Запад сконцентрирует на территории страны военный контингент, что станет наихудшим для украинцев сценарием.

«Мы знаем, что в сопредельных странах есть территориальные претензии к Киеву: и в Польше, и в Венгрии, которая наверняка поддержит свое этническое меньшинство, компактно проживающее в Закарпатье. Кроме того, несколько лет назад в Израиле всерьез обсуждали восстановление Хазарии с захватом пяти южных областей Украины», — констатировал эксперт.

Запад может разыграть эту территориальную карту, что неминуемо превратит Украину в огромный источник хаоса, уверен Соколов. Он подчеркнул, что нестабильность, созданная иностранными кураторами Киева, может затронуть и сопредельные государства, в частности, Россию.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал о четырех возможных шагах России, при помощи которых Москва может ответить США в случае присоединения Украины к НАТО. По его словам, этих инициатив хватит для того, чтобы создать «острый штык», который будет неминуемо «колоть зад» американцам.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Политолог Соколов назвал наихудший для Киева сценарий присутствия сил НАТО на Украине
украина нато соколов развал
Комментировать
Эксклюзив
Блогера Хованского привезли в суд для избрания меры пресечения
Блогера Хованского привезли в суд для избрания меры пресечения
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 157709 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 98030 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 82388 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 75658 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 57084 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru