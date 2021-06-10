Профицит федерального бюджета с начала года оценили в 312 млрд рублей

Москва, 10 июня. В период с января по март 2021 года профицит федерального бюджета составил 0,7% ВВП, сообщает Минфин РФ.

Министерство финансов Российской Федерации опубликовало официальную оценку исполнения бюджета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ведомства. В период до апреля текущего года сохранялся профицит, единственный месяц, когда официально был зафиксирован дефицит — май.

За пять месяцев доходы составили 9 319,6 миллиарда рублей, расходы — 9 007,5 миллиарда рублей. Поступление доходов от экспорта нефтепродуктов и газа превысило половину годового плана.

Сообщается, что расходы на национальную оборону составили 1,425 триллиона рублей. Это 44,2% от уровня исполнения от годового значения. Военный эксперт объяснил, почему Россия выбрала именно такой объем финансирования армии.