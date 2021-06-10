Инфляция в США достигла максимума с августа 2008 года

Вашингтон, 10 июня. Потребительские цены на товары и услуги по итогам мая 2021 года подскочили в США на 5%, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Таким образом, годовая инфляция в США ускорилась до максимальных значений за последние 12 лет. В последний раз она находилась на отметке в 5% в августе 2008 года. Опрошенные порталом DailyFX аналитики ожидали при этом, что к началу лета инфляция в США составит 4,7% в годовом выражении.

Федеральная резервная система США в конце апреля оставила без изменений ключевую ставку — на уровне 0-2,25%. Однако, по мнению экспертов, в связи с растущей инфляцией регулятор на ближайшем заседании может объявить о начале сворачивания мер поддержки экономики.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ Капитал» Андрей Верников ранее отметил, что в случае ужесточения денежно-кредитной политики ФРС доллар может начать укрепление на рынке валют. Сейчас индекс доллара составляет 90,1 пункта.