Дачникам объяснили, как правильно утеплять рассаду на огороде

Москва, 10 июня. Синоптики предупредили о вторжении арктического циклона в регионы центральной и южной частей России. Как защитить рассаду от холода, рассказали эксперты.

Резкие перепады температур негативно влияют на перец, баклажаны и томаты. Среди ягод холод не переносят смородина, крыжовник и клубника. Однако бывалые дачники знают, как спасти урожай. Юрий Осипенко из Украины использует в таких случаях пластиковые бутылки. Он обрезает у них дно и накрывает рассаду.

«Благодаря этим бутылкам мы создаем теплицу, создаем определенный хороший микроклимат. Так растение сохраняется и достаточно долго держится», — рассказал мужчина в рамках «Самой полезной программы» с Владимиром Щегловым на РЕН ТВ.

Андрей Ифтоди из Белоруссии использует для защиты растений стретч-пленку. Еще можно отапливать теплицы или установить в них так называемые жидкие свечи, как это сделал Александр Казанцев с Урала. К тому же обогреть растения можно, налив воду в пятилитровые бутылки и оставив в теплице. За день она нагреется, а ночью отдаст тепло.

Россиянам ранее рассказали, что можно посадить на огороде в июне. Например, это может быть зелень. К тому же для посадки подойдут любые семена скороспелых культур. Это могут быть кервель, кресс-салат, листовая горчица, руккола, а также петрушка и укроп.