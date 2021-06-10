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В России могут ужесточить наказание за финансирование нежелательных НПО

Политика
В России могут ужесточить наказание за финансирование нежелательных НПО
pixabay.com

Москва, 10 июня. Россия может на законодательном уровне утвердить отдельное наказание за финансирование деятельности нежелательных неправительственных организаций (НПО).

Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ. В случае принятия документа материальная поддержка нежелательных НПО будет строго наказываться. Изменения предполагают санкции от обязательных работ вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Текст законопроекта обнародован в думской электронной базе.

Ранее в Госдуме приняли закон о запрете россиянам принимать участие в работе антироссийских НПО за рубежом. Распоряжение призвано помочь отследить переводы на нужды некоммерческих организаций (НКО).

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россия уголовный кодекс нпо
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