Аналитики рассказали, как встреча Путина и Байдена повлияет на российскую экономику

Недоговоренность между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом на встрече 16 июня может негативно сказаться на рубле и на всей российской экономике. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Эксперты отмечают, что накануне нефть достигла очередного годового максимума, практически вплотную подойдя к отметке 73 доллара за баррель.

«Немного не дошли. В районе отметки 72,9 застопорились. К концу торговой сессии мы увидели коррекцию — цена опустилась обратно в район 72 долларов», — говорят они.

Аналитики подчеркивают, что 9 июня основным событием для рынка стали данные по запасам нефти министерства энергетики США.

«С одной стороны, они продемонстрировали то, что у нас запасы нефти снизились на 5,24 млн баррелей, однако очень сильно разочаровали данные по запасам бензина и дистиллятов. Резервы бензина выросли на 7 млн баррелей, дистиллятов — на 4,4 млн баррелей. Это говорит о том, что автосезон, стартовавший в Америке, начинает вызывать беспокойство у участников рынка, так как потребление идет не теми темпами, которые все ожидали. Вчера на этом фоне участники рынка сделали коррекцию к росту, который несколько недель наблюдался на рынке нефти, но пока восходящая тенденция на рынке нефти продолжается. Фактор массовой вакцинации в Америке и Европе, постепенное открытие границ, увеличение количества перелетов — это все продолжает оказывать поддержку. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, какие мы данные будем получать из стран по вакцинации и росту экономики», — объясняют они.

ФБА «Экономика сегодня» /

Эксперты отмечают, что у золота день прошел в спокойной обстановке и довольно узком диапазоне.

«Мы поднимались до отметки 1900, но к концу торговой сессии опустились к уровню 1890», — поясняют аналитики.

По их словам, поддержку золоту 9 июня оказал аукцион по размещению десятилетних государственных облигаций, проводимый минфином США.

«Аукцион прошел успешно, спрос был достаточно высоким. Это немного подтвердило тот факт, что ФРС пока удалось успокоить участников рынка касательно всплеска инфляции, но уже сегодня рынок будет ждать основных данных по инфляции США, чтобы понять какую позицию на ближайшем заседании может занять американский регулятор. Если данные окажутся значительно выше ожидаемых, то, конечно, риторика может смениться — ФРС сможет уже перейти к более серьезным шагам, начать планировать сворачивание стимулирующих мер», — рассказывают эксперты.

Что касается рубля, то здесь аналитики отмечают, что у российской валюты накануне выдался достаточно хороший день.

«Он находился чуть ниже отметки 72 рубля за доллар, но к концу дня закрылся в районе отметки 72,3. Сегодня рубль также пытается немного укрепиться, но тут участники рынка также ждут данные инфляции США», — отметили они.

ФБА «Экономика сегодня» /

В качестве важных событий, которые могут оказать влияние на рубль, аналитики отмечают заседание ЦБ России 11 июня и встречу Владимира Путина и Джо Байдена, которая запланирована на 16 июня.

«Завтрашнее решение окажет серьезное влияние на курс рубля, но большую конкретику можно будет увидеть только после встречи президентов России и США. Относительно встречи есть опасения. Она рискует быть проходящей, то есть договориться по ключевым вопросам главы государств не смогут, к перезагрузке отношений встреча не приведет. Позитива в этом случае для рубля и российской экономики мы не получим», — заключили эксперты.

Ранее экономисты рассказали, сколько будет стоить доллар к концу июня. В пятницу, 11 июня, Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 0,5% — до 5,5%. Если же ставку повысят на 0,75% — до 5,75%, то курс рубля укрепится. В июне доллар будет стоить 70-72 рубля, считают опрошенные ФАН аналитики и экономисты.